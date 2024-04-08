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埃及古老手抄本聖經 拍賣價逾260萬美金

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
《克羅斯比-舍延抄本》歷時40年抄寫完成，其中包含《彼得前書》和《約拿書》兩卷完整的聖經文本。（Photo by網路截圖）
《克羅斯比-舍延抄本》歷時40年抄寫完成，其中包含《彼得前書》和《約拿書》兩卷完整的聖經文本。（Photo by網路截圖）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

世界最古老書籍之一，《克羅斯比-舍延抄本》將於倫敦拍賣，書中記錄兩卷完整聖經文本！古埃及書卷《克羅斯比-舍延抄本》於公元250-350年期間，在埃及早期的基督教修道院中抄寫完成，現今有超過260萬美元價值。專家指出，多數基督教手稿的重大發現地多位在埃及，乾燥氣候是關鍵因素。

紙莎草紙手抄聖經

CBS news》報導，《克羅斯比-舍延抄本》（Crosby-Schoyen Codex）是由一位抄寫員歷時40年所完成，是使用科普特語（一種古埃及語言）在104頁的紙莎草紙上進行抄寫，並包含《彼得前書》和《約拿書》兩卷完整的聖經文本。

佳士得拍賣行專家多納多尼表示，該書當時正處在過渡時期，也就是紙莎草捲軸轉變成為手抄本，而該書所包含的兩卷完整文本，將可能是現今已知最早的《彼得前書》和《約拿書》。

「近兩個世紀出土的基督教手稿中，幾乎所有重大發現都集中在埃及，其中氣候條件是關鍵，」他說，由於埃及氣候乾燥，因此三、四世紀的古老書籍可以保存至今。

中東氣候不易保存

路透社》指出，中東地區不容易找到完整的古代手稿，尤其古代中東人常以口頭講述故事，因此並非所有文本都以書面形式記錄。

此外，許多早期的書寫材料，如紙莎草、羊皮紙和紙張，隨著時間的推移很容易腐爛，尤其中東不同國家的氣候變化多端。再者，中東地區過去擁有入侵、搶劫、戰爭和政治鬥爭等不穩定局勢，都可能導致古代文本被毀和遺失。

如今，《克羅斯比-舍延抄本》保存良好，目前正在紐約佳士得拍賣行展出，隨後將會前往巴黎展出，最終將於倫敦進行拍賣。

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中東 佳士得 埃及

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