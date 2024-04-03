最激活春宮！全裸男女公園長椅戰到汽車引擎蓋 太忘情下場慘了

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

情到濃時，也要注意場合！阿根廷網絡流瘋傳1段影片，一對男女全裸在公園上演「活春宮」，更從公園長椅激戰到路邊汽車引擎蓋，相當忘我。

2人「愛愛」過程被公園閉路電視（CCTV）拍下，據報2人當場被警察拘捕，雖然接受訊問後已離開警局，但因涉嫌在公共場所發生性行為，需要繼續接受調查。不少當地人批評2人行為離譜，促請當局嚴懲，以防止類似事件再發生。

綜合外媒報道，事發地點為阿根廷東北部波薩達斯（Posadas）太陽公園（Solar Park）。網上流傳閉路電視影片長近2分鐘，畫面見到，當時天色已黑，公園長椅上1對全裸男女正公然性交，其中女方坐在男方身上激戰，其間女方一度望向四周，見附近無人便繼續「運動」。

約1分鐘後，2人似乎仍未盡興，起身走到路邊停放的汽車，女方躺在引擎蓋上繼續激戰。

活春宮過程被公園閉路電視拍下，於網絡瘋傳。據報道，2人當場被警察發現拘捕，接受訊問後已離開警局，但他們因涉嫌在公共場所發生性行為，仍需接受調查。不少當地人批評2人行為離譜，促請當局嚴懲，以防止類似事件再發生。

延伸閱讀：

公園活春宮影片瘋傳！男女長凳露股激戰 見小孩走近這樣做被鬧爆

極速活春宮！男女街頭半裸激戰 9秒完事影片瘋傳震驚網民：好快

文章授權轉載自《香港01》