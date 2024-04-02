天花板污漬會移動！樓上鄰居一番話 她驚覺真相不單純求解嚇壞

英國《鏡報》（Daily Mirror）報導，一名女網友近日在社群網站Reddit上PO文指出，租屋處的天花板上出現兩片大小差不多的淡咖啡污漬，問過樓上鄰居後也表示該處無任何漏水或積水；奇怪的是，儘管該名女子已請人將天花板重新上漆，但過幾天後又再出現，還會移動到不同位置，且永遠都是大小差不多的兩塊污漬。

女子在Reddit上PO出一張家中天花板的照片，看樣子像兩片水滴狀的咖啡色污漬十分明顯，這個現象讓她急問：「公寓天花板上不斷出現的這些斑點是什麼？」她也表示天花板看起來並不潮濕。

由於是租客，讓她無法直接拆掉天花板或其他房內陳設一探究竟，在向樓上鄰居詢問後，鄰居也說，產生污漬處的地方並沒有積水或漏水。在一頭霧水的情況下，女子請人來將天花板重新上漆。奇怪的是，女子這樣做數日後，幾乎大小一樣的兩片污漬又出現了，且改在不同位置。

女子上網尋求解答，有人認為這不是一般家庭中常見的黴菌，「我以前也有在天花板上發現過這些，後來才驚覺這是閣樓上老鼠的尿漬」，有人還說，這是老鼠尿浸透天花板後造成的污漬，兒女們還能隱隱約約聞到老鼠的尿味。

網友並認為，想要解決這個問題並不容易，除非徹底將老鼠從天花板上趕走，不然污漬無法消失，或許可以直接向房東反映此事，再請房東委託專業的害蟲防治公司處理。