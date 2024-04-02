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半夜叫車送遺體！乘客提1要求太驚嚇 司機見地點秒退訂單

香港01／ 撰文／桃樂斯
印尼有計程車司機於凌晨接獲令人毛骨悚然訂單，竟被客人要求幫忙運載遺體。示意圖／ingimage
印尼有計程車司機於凌晨接獲令人毛骨悚然訂單，竟被客人要求幫忙運載遺體。示意圖／ingimage

深夜遇到這訂單，司機們該如何自處？印尼一名計程車司機分享令人不寒而慄的事件，某日凌晨他接獲訂單，客人表示因身處荒山野嶺，碰巧有人離世，救護車嫌路程遙遠，拒絕前來運走遺體，希望他能幫忙接送遺體離開，嚇得他立刻取消接單。司機的經歷連網友都感到毛骨悚然，「每次經過減速帶，他的手和頭都會晃動一下」；亦有人猜測會否涉及命案，事關其中1人死了，還剩3名活人，「說不定他們就是殺人兇手」。

綜合馬來西亞媒體報導，印尼1名計程車司機於X（前稱Twitter）帳號「txtdarionlshop」上傳1張與乘客的對話截圖，並稱「想像一下，晚上12時30分你接到這樣的訂單」。對話內容大概顯示為，客人指因身邊有人突然去世，不過其所在位置較為偏遠，救護車司機嫌路程遙遠，所以拒絕前來運走遺體。對方和2名友人為此煩惱不已，突然靈機一動想到透過計程車平台，再找司機幫忙。

原PO不知情之下，接了該客人訂單，被告知即將載送的並非只有活人，還有1具遺體後，他立刻拒絕，並稱「大姐，不可以」。可是面對顧客苦苦哀求，他心軟詢問對方共有多少人上車，對方表示共有3名乘客，至於遺體已經開始僵硬，希望以躺平的姿勢躺在座位上。看到對方如此要求，他亦被嚇到即時取消訂單。

雖然原PO沒有交代事發地點，不過其經歷令網友毛骨悚然，「這也太可怕了吧」、「每次經過減速帶，他的手和頭都會晃動一下」、「換成是我，肯定嚇到尿褲子」、「司機對晚上接單都有陰影了」、「你確定只有1個死人，還是4個都不是活人」。亦有留言大膽猜測會否牽涉命案，「這不會是謀殺案吧？」、「當中1人死了，還剩下3名活人，說不定他們就是殺人兇手」。

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文章授權轉載自《香港01》

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