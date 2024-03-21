又是TikTok歪風！ 青少年靠「吸辛香料」超嗨送急診

近期TikTok上吹起一股「吸食辛香料」的風潮，不少孩子因為容易取得，竟偷偷吸食肉豆蔻粉以增添興奮感，社群媒體上甚至有吸食肉豆蔻粉挑戰。美國喬治亞州一名媽媽也趕緊拍TikTok提醒父母，要大家多注意自家孩子的狀況。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名媽媽在TikTok上並沒有透露自己的真名，她表示自己最近跟擔任老師的朋友聊天，才發現青少年間有這股新風潮。老師說她檢查學生的書包，發現學生包包裡有肉豆蔻粉，學生宣稱是上烹飪課要用，不過這名老師隨後跟烹飪老師確認，卻發現根本沒這回事。

這名媽媽說，後來校方發現孩子們會吸食肉豆蔻粉，因為使用這種辛香料會讓他們感到興奮。報導指出，大量食用肉豆蔻，可能會有頭暈、欣快感和幻覺。這類幻覺包含對時間和空間的感知扭曲改變、脫離現實、譫妄等。

美國急診醫師學院（American College of Emergency Physicians）報告指出，有一名14歲的女學生為了TikTok上的肉豆蔻挑戰，吃了3匙肉豆蔻，結果被緊急送醫治療。《毒理學百科全書》（The Encyclopedia of Toxicology）也指出，曾有8歲兒童吃了兩顆肉豆蔻種子死亡，還有一名55歲病患曾發生急性肉豆蔻中毒的現象。

根據維基百科，肉豆蔻含有肉豆蔻醚（myristicin），會讓人產生興奮及致幻作用。如果服用過量，會產生幻覺甚至昏迷現象。