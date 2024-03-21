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老是忘記該買什麼！5歲孩成健忘媽小秘書 貼心一舉動讓她直呼「世界最溫柔」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男童為了提醒媽媽別忘記買東西，於是事前做好紀錄，貼心舉動讓媽媽超窩心。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位男童為了提醒媽媽別忘記買東西，於是事前做好紀錄，貼心舉動讓媽媽超窩心。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

在繁忙的生活中，有時總是難免出現遺漏。像是好比出門買東西，原先計畫該補哪些生活用品，結果最後雖然買得大包小包，卻忘了最重最該買的東西。近來有位日本網友，本來也常常碰到這樣的狀況，然而卻也因為如此，讓她與兒子之間，產生一段溫馨的關係。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本IG網友「jeeeeeeeeko」最近分享，表示她平時非常健忘。像是要出門去買衛生紙時，結果往往買了一堆點心、化妝品等等，就是沒有買到衛生紙。就算事先做好筆記，也會把筆記弄丟。

為了防止重蹈覆轍，這位媽媽決定請他5歲的小孩，事前幫他記住應該要買什麼。由於他的小孩記憶力相當出色，於是在購物時，就會提醒媽媽「這裡有衛生紙喔」，防止東西沒買到的狀況。

有一回，這位媽媽化妝品用完了，於是交代小孩要買化妝品，接著來到一間藥妝店。進到店內後，小孩就遞給媽媽一張紙條，上頭用稚嫩的文字寫下「媽媽的化妝品」。原來小孩子為了記住「化妝品」，即使不太會寫這個字，還是特意準備紙條，而且還留下其他紙條，提醒自己有做紀錄。這一瞬間讓媽媽直呼，這是全世界最溫柔的一張紙條。

其他網友看了這段往事，也紛紛表示「竟然有這麼賢慧的孩子」、「真羨慕有個優秀的秘書君」、「我也是寫了筆記還會忘的人」、「我也會拜託家裡的次子幫忙記」、「懂得做筆記好厲害！而且筆記好可愛」、「令人尊敬」、「可愛到讓我的心靈好平靜」、「簡直是天使降臨」。

化妝品 日本 紙條 衛生紙

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