快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

高雄遊覽車「削頭」釀死傷！ 負責人鞠躬道歉 懷疑超時原因是這個

杜絕惱人傳單！他製作「披薩店以外禁止」告示貼紙 網實測有效：只剩這家店在投

聯合新聞網／ 綜合報導
一間日本店家製作「披薩店以外傳單禁止投遞」的貼紙，網友實測張貼後，表示從此傳單就只剩下達美樂的。圖擷自X
一間日本店家製作「披薩店以外傳單禁止投遞」的貼紙，網友實測張貼後，表示從此傳單就只剩下達美樂的。圖擷自X

許多人都有住宅的郵箱裡，比起真正重要的信件，反倒是被廣告傳單塞滿的困擾。有一家日本服飾店，為了防止這樣的狀況，於是製作了禁止傳單的告是貼紙。然而，實際上卻不是所有傳單都拒絕，而是只允許其中一類傳單投放，讓網友看到後紛紛討論。

根據日本媒體「withnews8」報導，位於神奈川縣相模原市的服裝店「EVERYDAY SUNDAY」，由於不堪傳單的困擾，於是製作了三個種類的告示貼紙。內容包括「請勿投遞任何傳單」、「請勿投遞餐廳以外的傳單」以及「請勿投遞披薩店以外的傳單」。

店長表示，他一開始是先製作「請勿投遞任何傳單」的貼紙，但後來覺得希望能有披薩店的傳單，於是追加了「披薩店以外」的說明。後來，又覺得壽司跟便當店的也不錯，最後又變成「餐廳以外」的傳單才禁止。而店家也順便販售這些貼紙，結果意外受到熱烈歡迎，特別是「請勿投遞披薩店以外的傳單」相當暢銷。

許多網友也表示「好可愛喔」、「這真的不錯」、「超想要披薩店那張」、「希望能出直排版的」、「貼了之後真的沒人丟傳單了，除了達美樂以外」、「看到這個讓我忍不住去點了披薩」、「還想要拒絕訪客的」、「想要這個！雖然我有貼了禁止投遞傳單，但想要食物類的啊」。

廣告 披薩 日本 服裝 達美樂 餐廳

延伸閱讀

送餐機器人的錯？客人被鐵板燙到怒噴店家「怠惰」 其他人卻搖頭

錢多事少！日本松葉蟹大漲 漁師月做9天「薪水飆破50萬」

水族館問卷什麼都沒寫…員工從「摺痕」看出玄機 網全跪了：神回應

燒肉吃到飽狂點50份牛舌讓店長不開心？他嗆「負擔不起就別開」炎上掀正反論戰

相關新聞

與天后約會的代價！男友半年豪擲2.4億寵愛泰勒絲

寵女朋友，6個月砸800萬美元誇不誇張？折合台幣約2.45億元的這筆花費，如果是花在全球樂壇第一人泰勒絲（Taylor ...

燒肉吃到飽狂點50份牛舌讓店長不開心？他嗆「負擔不起就別開」炎上掀正反論戰

現在坊間有許多吃到飽餐廳，標榜著只要花費一定金額，菜單上的品項都能隨意任點，要吃幾份都沒問題。然而日本最近，卻有網友抱怨去吃吃到飽燒肉時，因為吃了太多昂貴的品項，惹得店家不開心，事情鬧大後，也引發網友們正反面的議論。

杜絕惱人傳單！他製作「披薩店以外禁止」告示貼紙 網實測有效：只剩這家店在投

許多人都有住宅的郵箱裡，比起真正重要的信件，反倒是被廣告傳單塞滿的困擾。有一家日本服飾店，為了防止這樣的狀況，於是製作了禁止傳單的告是貼紙。然而，實際上卻不是所有傳單都拒絕，而是只允許其中一類傳單投放，讓網友看到後紛紛討論。

患罕見婦病有「雙陰道」！網紅同時交2男友 嬌喊：1人1個沒有出軌

英國有位25歲的成人向網紅，患有罕見的婦科疾病「雙子宮畸形」（uterus didelphys），也就是說她擁有「雙子宮」、「雙陰道」；然而這位網紅並沒有因此而感到困擾，反而非常的引以為傲，並同時交了2個男友，宣稱因為自己擁有「雙陰道」，所以不算是出軌。

水族館問卷什麼都沒寫…員工從「摺痕」看出玄機 網全跪了：神回應

對不同的人而言，旅行也代表著不同的意義。位於日本大阪市的知名水族館「海遊館」，就以「對你而言，旅行的意義是什麼」作為問卷題目，並且在填答之後，工作人員也會在下方回覆感想。而近來海遊館工作人員一次有趣的對應，引起了網友間的討論。

燒肉吃到飽好划算？當過店員的他爆料 「4品項再也不敢點」

許多人愛吃燒肉，坊間也有許多不同類型的燒肉餐廳，其中不少以吃到飽方式經營。有的肉品較貴，價格也比較高昂，但也有走低價路線，讓消費者感覺相當划算的業者。不過一位曾在日本燒肉連鎖店工作過，化名村田的員工，卻表示吃到飽燒肉店內有幾樣食材，讓他覺得處理過程有疑慮，不太敢吃的品項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。