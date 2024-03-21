杜絕惱人傳單！他製作「披薩店以外禁止」告示貼紙 網實測有效：只剩這家店在投

許多人都有住宅的郵箱裡，比起真正重要的信件，反倒是被廣告傳單塞滿的困擾。有一家日本服飾店，為了防止這樣的狀況，於是製作了禁止傳單的告是貼紙。然而，實際上卻不是所有傳單都拒絕，而是只允許其中一類傳單投放，讓網友看到後紛紛討論。

根據日本媒體「withnews8」報導，位於神奈川縣相模原市的服裝店「EVERYDAY SUNDAY」，由於不堪傳單的困擾，於是製作了三個種類的告示貼紙。內容包括「請勿投遞任何傳單」、「請勿投遞餐廳以外的傳單」以及「請勿投遞披薩店以外的傳單」。

店長表示，他一開始是先製作「請勿投遞任何傳單」的貼紙，但後來覺得希望能有披薩店的傳單，於是追加了「披薩店以外」的說明。後來，又覺得壽司跟便當店的也不錯，最後又變成「餐廳以外」的傳單才禁止。而店家也順便販售這些貼紙，結果意外受到熱烈歡迎，特別是「請勿投遞披薩店以外的傳單」相當暢銷。

許多網友也表示「好可愛喔」、「這真的不錯」、「超想要披薩店那張」、「希望能出直排版的」、「貼了之後真的沒人丟傳單了，除了達美樂以外」、「看到這個讓我忍不住去點了披薩」、「還想要拒絕訪客的」、「想要這個！雖然我有貼了禁止投遞傳單，但想要食物類的啊」。