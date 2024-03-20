水族館問卷什麼都沒寫…員工從「摺痕」看出玄機 網全跪了：神回應
對不同的人而言，旅行也代表著不同的意義。位於日本大阪市的知名水族館「海遊館」，就以「對你而言，旅行的意義是什麼」作為問卷題目，並且在填答之後，工作人員也會在下方回覆感想。而近來海遊館工作人員一次有趣的對應，引起了網友間的討論。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，在面對「旅行的意義」這題時，不少遊客都有各自的回答，海遊館人員也一一用心回覆。不過社群網站「X」網友「iceki_asumin」有次發現，在這之中有張問卷卻沒有填上任何文字答案，且整張紙明顯有被摺過的痕跡。
然而海遊館人員只靠著摺痕，判斷出這是摺成紙飛機的樣子，進而理解到遊客的意思，回應「您應該是想摺成紙飛機吧！也就是說到旅行，就是飛機呢！」靈敏的應對能力，獲得許多網友們的讚賞。
これ海遊館の奥の方にひっそり展示してあって感動して撮ったやつ かっこよすぎる pic.twitter.com/jnX1o4iKBC— あすみん (@iceki_asumin) March 5, 2024
不少人紛紛留言表示「海遊館工作人員的觀察太厲害了」、「強過頭讓我倒抽一口氣」、「水族館的神對應」、「什麼都沒寫，卻能發現是紙飛機的感性」、「格調不是蓋的」、「我也想要這樣的瀟灑心態」、「值得令人尊敬」、「AKB48唱過『人生就像紙飛機』，將旅行=紙飛機=人生太有詩意了」。
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