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水族館問卷什麼都沒寫…員工從「摺痕」看出玄機 網全跪了：神回應

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪海遊館收到一張空白問卷，但館員從摺痕判別出是「紙飛機」並且做出完美回覆。圖擷自X
大阪海遊館收到一張空白問卷，但館員從摺痕判別出是「紙飛機」並且做出完美回覆。圖擷自X

對不同的人而言，旅行也代表著不同的意義。位於日本大阪市的知名水族館「海遊館」，就以「對你而言，旅行的意義是什麼」作為問卷題目，並且在填答之後，工作人員也會在下方回覆感想。而近來海遊館工作人員一次有趣的對應，引起了網友間的討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，在面對「旅行的意義」這題時，不少遊客都有各自的回答，海遊館人員也一一用心回覆。不過社群網站「X」網友「iceki_asumin」有次發現，在這之中有張問卷卻沒有填上任何文字答案，且整張紙明顯有被摺過的痕跡。

然而海遊館人員只靠著摺痕，判斷出這是摺成紙飛機的樣子，進而理解到遊客的意思，回應「您應該是想摺成紙飛機吧！也就是說到旅行，就是飛機呢！」靈敏的應對能力，獲得許多網友們的讚賞。

不少人紛紛留言表示「海遊館工作人員的觀察太厲害了」、「強過頭讓我倒抽一口氣」、「水族館的神對應」、「什麼都沒寫，卻能發現是紙飛機的感性」、「格調不是蓋的」、「我也想要這樣的瀟灑心態」、「值得令人尊敬」、「AKB48唱過『人生就像紙飛機』，將旅行=紙飛機=人生太有詩意了」。

大阪 日本

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