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她花光家用喝爛醉！夫怒殺妻伴屍2天 長子返家聞屍臭揭命案

香港01／ 撰文／布萊恩
印度發生一起殺妻案。示意圖／ingimage
印度發生一起殺妻案。示意圖／ingimage

印度發生殺妻案。1對住在貧民窟的夫婦嗜酒如命，近日其中1個房間傳出臭味，從故鄉返家的長子入房查看，發現母親遺體，因而報警，警員到場調查，初步相信人夫涉嫌用木板打死妻子，再用毛毯覆蓋遺體放在房內鎖門，不容許其餘子女入房。

人夫報稱早前給予7,000盧比（約2586新台幣）家用，但懷疑妻子用來買酒飲到酩酊大醉，用剩1,400盧比（約517新台幣），因而發生口角動了殺機，伴屍2天。警方拘捕涉案人夫，正調整詳情。

42歲疑兇戈拉赫（Golak Bihari Jena）來自甘賈姆（Ganjam），從事房屋油漆工作；40歲妻子雷娜（Reena Jena）亦有打工，他們育有2子1女，分別是19歲長子吉萬（Jeevan Jena）、7歲女兒，以及大約6歲幼子，在布巴內斯瓦爾（Bhubaneswar）最大貧民窟租樓居住。夫婦同樣酗酒成癮，經常為小事爭執。

本月13日晚上，吉萬從家鄉回家，發現母親不知所終，於是詢問父親，但戈拉赫聲稱同樣不知道雷娜下落，直至翌日（3月14日）早上，吉萬發現其中1個房間散發異味，連鄰居都表示同樣聞到，吉萬於是打開房間，隨即發現母親遺體，和鄰居一起報警。

據了解，戈拉赫承認殺妻，報稱早於本月12日在住所附近田地發現妻子，當時她明顯飲醉，戈拉赫唯有將她帶回家，同時提及早前給予7,000盧比（約2586新台幣）家用，詢問款項使用情況，但發現妻子身上剩下1,400盧比（約517新台幣），懷疑對方將家用用來買酒。

雖然戈拉赫知道2名年幼子女在家，但仍然與妻子爆發激烈爭執，更聲稱被妻子毆打，因而用木板打死對方。戈拉赫之後用毛毯覆蓋妻子遺體，放在房內鎖門，不容許年幼子女入房，伴屍2天，直至3月14日才揭發命案。

警方聯同鑑證人員接報到場調查，拘捕戈拉赫帶署扣查。妻子遺體被送往解剖驗屍，以確定死因。

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文章授權轉載自《香港01》

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