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狠母割喉殺1歲兒…再傳「浴血照」給丈夫 他崩潰認屍

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞1名母親竟狠心以利器割喉殺死1歲半大親生兒子。示意圖/ingimage
馬來西亞1名母親竟狠心以利器割喉殺死1歲半大親生兒子。示意圖/ingimage

馬來西亞發生恐怖倫常命案！1名32歲母親竟狠心以利器割喉殺死1歲半大親生兒子，事後更將兒子「血淋淋」割喉照片透過手機WhatsApp傳送給丈夫，相當殘忍。警方依謀殺罪拘捕母親，正調查更多案情及行兇原因。 鄰居透露，事發後他看見母親盤腿坐在男童遺體前，一言不發，之後警方就趕到現場調查。

綜合馬來西亞媒體報導，事發上周六（3月16日）下午1時30分，地點在巴西古當一住宅區。該名32歲母親以刀割喉殺死1歲半大親生兒子，更將兒子佈滿鮮血照片透過WhatsApp發送給丈夫。

警方依謀殺罪拘捕母親，在其住家搜獲相信用作殺害兒子的刀，兒子遺體則送往柔佛巴魯班蘭醫院解剖。警方又申請延長扣留母親，正調查更多案情及行兇原因。

丈夫周日（3月17日）在2名好友陪伴下，抵達醫院太平間待候認領兒子遺體，不願接受媒體訪問，同行還有數名柔州福利局官員。其間丈夫一度情緒失控，蹲坐地上流淚，好友心酸安慰。

鄰居透露，母親本身善良友善，常與丈夫一起帶著兒子到住家附近散步，而事發前一天，母親也與丈夫和兒子，一起贈送左鄰右舍甜甜圈作為開齋食物。鄰居又說，事發當日中午1時左右，他們接到附近居民求救電話後，才得知此事，走到母親家門前，看到客廳躺著一具男童遺體，地上全是血迹，「我看見鄰居（母親）盤腿坐在男童的遺體前，一言不發。過了不久，警方就趕到現場展開調查」。

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文章授權轉載自《香港01》

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