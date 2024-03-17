野豹突闖入婚宴會館！12歲童淡定放下手機1舉動「生擒」 後續曝光獲讚

香港01 ／ 撰文／安祖娜
印度1名12歲的男童隨保安父親到婚禮場地，他獨自在辦公室內玩手機之際，1隻野豹突然闖入。（X影片截圖）
印度1名12歲的男童隨保安父親到婚禮場地，他獨自在辦公室內玩手機之際，1隻野豹突然闖入。（X影片截圖）

年紀輕輕面對猛獸竟如此冷靜！印度1名12歲的男童隨保安父親到婚禮場地，他獨自在辦公室內玩手機之際，1隻野豹突然闖入。男童見情況不妙，冷靜地放下手機極速關門逃離現場，成功把野豹反鎖於房內，事發的監視器片段在網上瘋傳。當局人員隨後趕到，向野豹注射鎮靜劑並放歸野外。網友看片後大讚男孩勇敢，留言稱「他很冷靜」、「向他致敬」、「很高興知道這事件沒有演變成悲劇」。

《印度時報》報導，印度西部馬哈拉施特拉邦有野豹突然走入婚禮會場，事發一刻只有12歲男童阿希爾（Mohit Ahire）撞正猛獸闖入一幕。網傳監視器片段所見，阿希爾獨自坐在辦公室門口玩手機。突然間野豹走入辦公室，阿希爾見到野豹後很冷靜，旋即放下手機站起，查看野豹前往的方向後，立馬左手拿手機，右手關上房門，迅速逃離現場。阿希爾成功鎖起野豹後，即前往通知擔任保安的父親。

相關部門人員到場封鎖涉事房間，其後向野豹注射鎮靜劑。當地新聞拍到野豹倒臥地上，再由多名人員合力抬上汽車，目前已放歸山林。

當地媒體大讚男童勇敢，鎖起野豹同時保護了在場人士的安全。片段在X（前稱Twitter）上瘋傳，網友認為男童表現機警，懂靜悄悄行動，「他玩手機時已經開啟遊戲解難模式」，亦有當地網友指野豹走入民居在印度時有發生。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 獵豹 監視器

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