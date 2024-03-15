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餐廳用餐坐戶外要加收「陽光費」逾3百元 在地人氣罵：太離譜

聯合新聞網／ 綜合報導
歐洲有座城市將座位的額外費用「晉級」成室內和戶外用餐有別，凡選擇坐在戶外享受陽光的消費者，將另收取高達10歐元(約台幣340元）的「陽光費」。此為戶外用餐示意圖。 圖／Ingimage
歐洲有座城市將座位的額外費用「晉級」成室內和戶外用餐有別，凡選擇坐在戶外享受陽光的消費者，將另收取高達10歐元(約台幣340元）的「陽光費」。此為戶外用餐示意圖。 圖／Ingimage

在歐洲旅遊經常可見內用區和外帶區的收費不一樣，但歐洲有座城市更將座位的額外費用，「晉級」成室內和戶外用餐有別，凡選擇坐在戶外享受陽光的消費者，將另收取高達10歐元(約台幣340元）的「陽光費」。

外媒報導，位於西班牙南部的第四大城塞維利亞，是歐洲大陸最溫暖的城市，4月最高氣溫可達22°C，7月最高氣溫則高達36°C！由於當場風光明媚，吸引不少遊客前來享受陽光；但卻傳出當地有餐廳向客人開收「陽光費」，只要消費者選擇在戶外用餐，就必須額外再付10歐元(約台幣340元）的「陽光費」。

將戶外座位設定為餐廳的最佳座位，好向用餐的消費者額外收取費用的行徑，遭到塞維利亞的當地民眾和觀光客一致的撻伐，當地人稱，餐館此舉實在是不尊重前來遊玩的遊客，「真是太離譜了」。報導還建議，若要前往塞維利亞觀光前，建議先查找目前未有這項規定的餐廳，因為在當地，於戶外用餐其實很常見，並不需多付額外費用。

更離譜的是，塞維利亞有餐館老闆堅持，儘管戶外座位區仍有空位，但若沒付「陽光費」，就不能進到戶外區用餐，有遊客向媒體表示，更氣惱的是，在收取額外費用下，戶外座位區還經常爆滿，還有遊客出招反制，認為老闆若收取陽光費，但陽光是屬於老天的，他可以大方地「搬他們的桌椅回家」。

西班牙 餐廳

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