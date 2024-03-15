內衣廣告模特兒成洩慾對象？男子下體貼廣告牌狂搖 不雅動作瘋傳

到底是太空虛，還是太寂寞？馬來西亞流傳CCTV（閉路電視）片段，拍到在光天化日下，有男子竟在路邊對內衣廣告牌上的模特兒做出不雅動作，用手撫摸照片上的模特兒身體不同位置，之後更趁無人之際，將下體貼着廣告牌瘋狂摩擦搖擺，疑把模特兒當作泄慾對象。片段曝光後不少網民直呼「辣眼睛」，又為廣告牌的店主感到委屈。

馬來西亞媒體報道，有民眾在社文平台群組上傳相信是閉路電視畫面，可見1名皮膚黝黑男子經過某店鋪門外時，被1幅廣告牌吸引目光，隨即停下腳步。只見廣告牌上的外藉模特兒身材姣好，身穿內衣盡顯女性線條美，男子鬼鬼祟祟觀察四周，確認無人後，便開始以手撫摸廣告牌中模特兒的身軀。

不過更令人傻眼的是，男子做出意淫舉動後似乎未能滿足，之後竟挺起腰桿，將下體直接貼向廣告牌，並對模特兒不斷來回摩擦。男子曾一度停下，並觀察附近有否途人經過，確認無人走近後，再次抱着模特兒反覆搖擺身體「洩慾」，直到「完事」才捨得離去。男子當眾洩欲畫面讓網友紛紛表示不堪入目，同時對於要清理廣告牌的店主大感委屈。

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文章授權轉載自《香港01》