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妻子是親妹妹！結婚6年育2孩 妻患病揭真相慘上慘 網友建議這麼做

香港01／ 撰文：喬納森
妻子生下小兒子後被發現患病，急需換新的腎臟，樓主進行檢測時揭發身世，他與妻子竟是親兄妹。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
妻子生下小兒子後被發現患病，急需換新的腎臟，樓主進行檢測時揭發身世，他與妻子竟是親兄妹。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

緣份天注定？外國有男子在網上發文，指他與妻子結婚６年育有2名孩子，妻子在生下小兒子時發現患病，須要換腎，可是女方家屬不符合腎臟移植要求，男子為救愛妻亦進行檢測，想不到結果出來，竟發現他是妻子的親生哥哥！男子知悉真相後大感崩潰，「她是我的妻子，也是我們孩子的媽」，帖文引來不少網民留言安慰，紛紛建議維持現狀，「一直以來一切都很好，就沒有必要改變」。

樓主在網上討論區《Reddit》上發文，分享令人震驚的人生經歷。他指與妻子結婚6年，育有2個孩子。本來一家幸福愉快，這段婚姻卻在小兒子出生後起了變化。原來妻子生下小兒子後被發現患病，急需換腎。妻子的親友當中沒有匹配的捐贈者，而樓主當時認為自己與妻子雖然沒有血緣關係，但仍抱持一絲希望決定檢測。

當醫生請樓主做HLA（人類白血球抗原）檢測時，他立即同意。而檢測HLA除了用來確認患者能否與捐贈者的移植細胞產生反應，也常用來做親子鑑定。樓主接到檢驗結果的電話，醫生告知他與妻子匹配度「異常地高」，本令他相當開心，但醫生的進一步解釋，卻讓他瞬間崩潰。知告與妻子育有2孩子，如今被告知他與妻子原來是親兄妹，實在令他難以接受。（GettyImages）

醫生指結果顯示，他除了與妻子有血緣關係外，對方還是他的親妹妹，令他感到震驚。因樓主指他出生2分鐘後就被收養，對自己親生父母情況一無所知。而8年前在工作上認識妻子，2人拍拖後結婚，如今卻被告知夫婦竟是親兄妹，實在令他難以接受，「我不知道接下來要怎麼辦。她是我的妻子，也是我們孩子的媽」。

帖文一出，大部分網民建議樓主維持原狀，並安慰他「你們已經有了孩子，而且他們被認為是健康因你沒有提及他們有問題」，「你們已經結婚生子，已是無法改變的事」、「既然這麼一直以來一切都很好，就沒有必要改變」。

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文章授權轉載自《香港01》

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