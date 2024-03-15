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8旬老翁誤食洗衣球「化學性肺炎」喪命！醫揭平時使用該養成一習慣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來發生不少洗衣球誤食案例，最嚴重者甚至因而喪命。圖／Ingimage
日本近來發生不少洗衣球誤食案例，最嚴重者甚至因而喪命。圖／Ingimage

現在要洗衣服，除了洗衣粉、洗衣精以外，還多了洗衣求的選擇。一顆濃縮的洗衣球，往往就能洗滌好幾件衣物，使用上非常方便。由於不過洗衣球外觀的關係，近來在日本，就發生多起洗衣球誤食的事件，甚至還有人因此喪命，需要特別留意。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，近幾年來不時發生洗衣球造成的意外案例，包括幼兒不小心打開洗衣球並舔食，或是弄破洗衣球，噴出來的液體傷到眼睛等等。除了幼兒之外，也有高齡者誤把洗衣球當作糖果，誤食送一的案例。

2021年，一位在養老院的80多歲男性，因為勿吞了洗衣球送醫急救。男子表示喉嚨像是燃燒般地疼痛，連水都沒辦法喝，被診斷肺部吸入了有毒物質，得了「化學性肺炎」。即便經過搶救，仍不幸在3天後病逝。

埼玉醫科大学醫院的喜屋武玲子醫師指出，洗衣球裡頭包括表面活性劑在內，還參雜了柔軟劑、漂白水等物質，都可能對人體造成傷害。如果不慎放入口中，不能用漱口的方式清洗，否則可能產生更多氣泡，應該用嘴巴含著水再吐出，如果已經吞下或發生嚴重不適，需要儘速就醫。平時後務必養成洗衣球使用完後，好好封緊包裝的習慣，並放到小孩子不容易拿到的地方，以防意外發生。

日本 醫師 養老院

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