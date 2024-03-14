快訊

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

福原愛、江宏傑官司有大進展！雙方明天東京召開記者會 搶人大戰盼解決有望

伏地挺身超標準！4歲女童許下驚人願望 網讚：靠妳守護地球了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇4歲女兒在許什麼願望，結果對方竟然回答「想要力量」。圖擷自X
一位網友好奇4歲女兒在許什麼願望，結果對方竟然回答「想要力量」。圖擷自X

即使在科學發展日新月異的現在，許多人在追尋目標的時候，還是難免會求神拜佛，希望能靠神明的力量幫助自己。當然，自己也可能會有相對應的行動，期許能在「天助自助」兩方面下達成願望。近來一位日本網友，就分享自己女兒在這想法下，出現的逗趣舉動。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，3月3日是日本的「雛祭（女兒節）」，家家戶戶在過節時，經常會擺出許多「雛人偶」。日本「X」網友就分享，自己才4歲的女兒在過節時，竟然跑去向雛人偶膜拜，讓他好奇女兒到底許了什麼願望。

結果女兒竟然回答「我想要力量」，而且並不是只有拜神而已，自己隨後還做了好幾下伏地挺身鍛鍊。這位網友表示，女兒是在托兒所學會了這些訓練，或許是因為會被稱讚的關係，讓她開始對此非常熱衷，伏地挺身和仰臥起坐都能做到十次左右。而在這樣的鍛鍊下，似乎也真的變得比較有力氣了。

許多網友見照紛紛表示「這年紀竟然就想要力量」、「太可愛了吧」、「雛人偶：就算跟我求也…」、「而且還自己努力，好了不起」、「竟然能夠伏地挺身了」、「帥呆了」、「姿勢好標準啊」、「從哪學來這些的」、「準備變身超級賽亞人」、「這就是傳說的開端」、「守護地球就拜託你了」。

日本

延伸閱讀

對抗網路成癮！日藝人挑戰100小時不用手機 意外發現「風景不同了」

過半學生作業交「同個錯誤答案」 師一查竟是Google搜尋AI出錯

「不會墜落的巨石」遭6大學生破壞不動了！憤怒居民連署提告

日本志摩西班牙村靠Vtuber翻紅 粉絲朝聖「吉拿棒狂銷25倍」

相關新聞

伏地挺身超標準！4歲女童許下驚人願望 網讚：靠妳守護地球了

即使在科學發展日新月異的現在，許多人在追尋目標的時候，還是難免會求神拜佛，希望能靠神明的力量幫助自己。當然，自己也可能會有相對應的行動，期許能在「天助自助」兩方面下達成願望。近來一位日本網友，就分享自己女兒在這想法下，出現的逗趣舉動。

曾月收超過20萬 42歲日女嘆疫情後風俗業「競爭激烈」：我連住處都沒了

近年，受新冠疫情影響而創業失敗、被裁員的人並不少，不過在日本，某些行業卻因為「競爭太激烈」，導致業內老手的工作機會被瓜分、陷入財務困境。近日有日媒報導，一位在風俗業工作的40多歲女性，受疫情時大量年輕女子入行的影響，月收入從全盛時期的20萬元，暴跌至5、6萬元...

不當護士改拍情色照年收4800萬 20歲妙齡女自豪：現在工作很完美

艾莉梅在Instagram上擁有超過20萬名粉絲，在學校曾獲得A+的優異成績，仍然卻因疫情衝擊，讓她認為繼攻讀續獸醫護理已不適合她，決定全職從事情色內容事業，並且從此不回頭。

男大生洗澡累到睡著「泡水5.5小時」 醒來手指皺如大腦痛到不行

天氣冷的時候，若是能泡個舒舒服服的熱水澡，不只能夠放鬆身體，也能夠讓疲勞感恢復。然而泡澡雖然相當舒適，但如果泡太久，對身體也會產生不良影響。一位日本男大學生，就因為在浴缸裡泡太久的澡，讓身體出現異常症狀。

丈夫出軌染性病「戰績」還大膽藏臥室 人妻氣炸1招「終極復仇」被讚爆

被伴侶背叛是一件令人痛心疾首的事，近日，國外一名人妻便發現丈夫出軌還染上性病，而且還打算隱瞞。親眼看見丈夫婚外情的證據後，她一氣之下展開「終極報復」，而她的復仇計畫被分享後，引來不少人欽佩。...

想壞壞又怕社死？空姐曝「高空極樂」把握1時機 飛機座位這樣選最安全

搭機出國或出差是許多人會經歷的事，然而飛機除了作為一種交通工具，對於某些人來說，可能是點燃激情的空間。「高空性愛俱樂部」即成為一種想望。有空姐便透露，想享受高空極樂，飛機座位的選擇大有學問，此外，也有空姐分享一最佳進行時機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。