伏地挺身超標準！4歲女童許下驚人願望 網讚：靠妳守護地球了

即使在科學發展日新月異的現在，許多人在追尋目標的時候，還是難免會求神拜佛，希望能靠神明的力量幫助自己。當然，自己也可能會有相對應的行動，期許能在「天助自助」兩方面下達成願望。近來一位日本網友，就分享自己女兒在這想法下，出現的逗趣舉動。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，3月3日是日本的「雛祭（女兒節）」，家家戶戶在過節時，經常會擺出許多「雛人偶」。日本「X」網友就分享，自己才4歲的女兒在過節時，竟然跑去向雛人偶膜拜，讓他好奇女兒到底許了什麼願望。

結果女兒竟然回答「我想要力量」，而且並不是只有拜神而已，自己隨後還做了好幾下伏地挺身鍛鍊。這位網友表示，女兒是在托兒所學會了這些訓練，或許是因為會被稱讚的關係，讓她開始對此非常熱衷，伏地挺身和仰臥起坐都能做到十次左右。而在這樣的鍛鍊下，似乎也真的變得比較有力氣了。

許多網友見照紛紛表示「這年紀竟然就想要力量」、「太可愛了吧」、「雛人偶：就算跟我求也…」、「而且還自己努力，好了不起」、「竟然能夠伏地挺身了」、「帥呆了」、「姿勢好標準啊」、「從哪學來這些的」、「準備變身超級賽亞人」、「這就是傳說的開端」、「守護地球就拜託你了」。