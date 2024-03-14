不當護士改拍情色照年收4800萬 20歲妙齡女自豪：現在工作很完美
英國曼徹斯特一名專攻獸醫護理的20歲女性艾莉梅 (Ellie May)，在疫情時受到經濟危機衝擊，改轉型為一名拍攝情色照片的網站站主，透過粉絲訂閱情色內容，讓她年收達4800萬，也讓她決定放棄上大學，不回頭當獸醫護理師。
根據英國《每日星報》報導，艾莉梅每日透過網站的訂閱可賺進4,615英鎊（約台幣18萬），平均年收可達120萬英鎊（約台幣4,800萬），她在受訪時說：「人生的高潮無疑是錢，在我最成功的一天，一天內就賺進逾8,000英鎊（約台幣32萬）」。
艾莉梅在Instagram上擁有超過20萬名粉絲，在學校曾獲得A+的優異成績，卻因疫情衝擊，讓她認為繼攻讀續獸醫護理已不適合她，決定全職從事情色內容事業，並且從此不回頭。
艾莉梅加入的Fanvue網站，是一個供網友訂閱的網站，在付費後才能觀看內容，也能與網站的站主在網路上互動。
艾莉梅對她的工作表示，「對我而言現在的工作很完美，創作內容可以帶來樂趣，你可以在世界的任何地方工作，它給了我曾經夢想的生活方式」。
報導稱，無論是與英國的初級醫師年收入29,300英鎊（約台幣117萬），和英國基層教師的年工資30,000英鎊（約台幣120萬）相比，艾莉梅目前的年薪都高出230%以上。就連英國的資深銀行家的年薪為807,000英鎊（約台幣3228萬），也遠在艾莉梅的年薪之下。
雖然因為選擇情色網站的工作而日進斗金，但也有人認為艾莉梅不該成為情色照片網站的站主。艾莉梅對此則表示，知道批評會無法避免，家人剛開始也會為此擔心，他們認為這個行業猶如在賭博一樣，但隨著她的帳戶數字不斷增長，「現在他們真的為我感到驕傲，並且非常感激我現在也能買好東西回報他們」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言