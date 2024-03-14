不當護士改拍情色照年收4800萬 20歲妙齡女自豪：現在工作很完美

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聯合新聞網／ 綜合報導
現年20歲的英國女子艾莉梅在疫情期間捨棄成為獸醫護理師的準職業，改拍起情色照片，讓她日進斗金，決定不再繼續大學學業。擷自艾莉梅IG
現年20歲的英國女子艾莉梅在疫情期間捨棄成為獸醫護理師的準職業，改拍起情色照片，讓她日進斗金，決定不再繼續大學學業。擷自艾莉梅IG

英國曼徹斯特一名專攻獸醫護理的20歲女性艾莉梅 (Ellie May)，在疫情時受到經濟危機衝擊，改轉型為一名拍攝情色照片的網站站主，透過粉絲訂閱情色內容，讓她年收達4800萬，也讓她決定放棄上大學，不回頭當獸醫護理師

根據英國《每日星報》報導，艾莉梅每日透過網站的訂閱可賺進4,615英鎊（約台幣18萬），平均年收可達120萬英鎊（約台幣4,800萬），她在受訪時說：「人生的高潮無疑是錢，在我最成功的一天，一天內就賺進逾8,000英鎊（約台幣32萬）」。

艾莉梅在Instagram上擁有超過20萬名粉絲，在學校曾獲得A+的優異成績，卻因疫情衝擊，讓她認為繼攻讀續獸醫護理已不適合她，決定全職從事情色內容事業，並且從此不回頭。

艾莉梅加入的Fanvue網站，是一個供網友訂閱的網站，在付費後才能觀看內容，也能與網站的站主在網路上互動。

艾莉梅對她的工作表示，「對我而言現在的工作很完美，創作內容可以帶來樂趣，你可以在世界的任何地方工作，它給了我曾經夢想的生活方式」。

報導稱，無論是與英國的初級醫師年收入29,300英鎊（約台幣117萬），和英國基層教師的年工資30,000英鎊（約台幣120萬）相比，艾莉梅目前的年薪都高出230%以上。就連英國的資深銀行家的年薪為807,000英鎊（約台幣3228萬），也遠在艾莉梅的年薪之下。

雖然因為選擇情色網站的工作而日進斗金，但也有人認為艾莉梅不該成為情色照片網站的站主。艾莉梅對此則表示，知道批評會無法避免，家人剛開始也會為此擔心，他們認為這個行業猶如在賭博一樣，但隨著她的帳戶數字不斷增長，「現在他們真的為我感到驕傲，並且非常感激我現在也能買好東西回報他們」。

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