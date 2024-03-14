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男大生洗澡累到睡著「泡水5.5小時」 醒來手指皺如大腦痛到不行
天氣冷的時候，若是泡個舒舒服服的熱水澡，不只能夠放鬆身體，也能夠讓疲勞感恢復。然而泡澡雖然相當舒適，如果泡太久，對身體也會產生不良影響。一位日本男大學生，就因為在浴缸裡泡太久的澡，讓身體出現異常症狀。
根據日本媒體「ENCOUNT」報導，日本20歲男性大學生「nattsunyan」，日前在個人「X」分享個人經驗。他說平常自己在外居住，沒有什麼泡澡的機會，有一回他回到老家，難得又可以泡熱水澡，他當然沒放過。然而回家累積的疲勞，使得他進入浴缸後，不知不覺就睡著了。
等到他驚醒時，已經足足在浴缸裡睡了約5個半小時。一直泡在水裡的手，已經皺得非常嚴重，並且感到非常疼痛，甚至握不住蓮蓬或門把，只能靠著指甲勉強開門。另外全身還有一股乾燥的感覺，讓他懷疑是否有脫水症狀。
お風呂で5時間半爆睡してたwwwwww— なっつ。 (@nattsunyan) March 3, 2024
手が痛すぎて死にそう https://t.co/bQdBFwAlIY pic.twitter.com/SCfku2geIs
不過因為實在太睏了，讓他離開浴室後，馬上又倒頭就睡。當他又睡過4、5個小時後，醒來看到自己的手已經恢復原狀，身體也不再疼痛，總算是感到安心，而且也不用跑醫院了。而他在網上分享這段過程後，意外引起許多迴響。
不少網友紛紛表示「手指能皺成這樣的嗎」、「看起來很像腦漿」、「不知道用這樣的手指登錄指紋會怎樣」、「這真的很危險，好險沒溺水」、「以前看書跟電視，說在泡澡時睡著，比起睡眠更接近死亡狀態」、「真的不要長時間泡水」、「有需要的話還是看醫生吧」。
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