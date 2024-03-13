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爸爸其實是祖父、哥哥才是真正的父親！母騙女兒30年身世真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媽媽很煩惱是否該將女兒的「真實身世」告訴她。示意圖／ingimage
一位媽媽很煩惱是否該將女兒的「真實身世」告訴她。示意圖／ingimage

有一對二婚的夫妻，雖然雙方都已經有了孩子，卻還是希望能夠育孕兩人愛的結晶，然而因為丈夫已經結紮，加上夫妻倆不想接受精子銀行的捐贈，竟決定詢問丈夫與前任妻子成年的兒子，是否願意捐精給繼母；而後30年過去，至今女兒30歲，母親依舊尚未告訴她血緣的真相，反而投書匿名專欄，詢問意見。

根據外媒報導，為了確保孩子會和父母長得相似，這對夫妻並不希望用陌生人的精子與母親的卵子「結合」成小孩的基因，於是他們選擇了一種不太正統的方式，夫妻二人詢問丈夫與前妻所生的兒子，是否願意成為捐精者，給予「妹妹」相似的基因。

這位母親在文中解釋，他們認為這是最佳的解決辦法，孩子既會擁有「爸爸」的基因，捐精者的一切他們也都知根知柢，最後兒子同意捐精，於是「妹妹」誕生，但30年後的現在，這對父母開始猶豫和害怕要不要告訴女兒一切的真相。

「我不知道我要怎麼告訴我的女兒，其實她的『哥哥』是她血緣上的『爸爸』，而爸爸卻是『祖父』，她的『姊姊』是她的『姑姑』，而姪子們其實是她同父異母的兄弟？」，這位母親在文中透露了她的不安與焦慮，不知道自己應不應該將事實告訴女兒和其他家人，而女兒的「爸爸」——她的丈夫，則是不安的希望女兒能夠理解「無論如何，我都將她視如己出，也願意永遠當她的爸爸、以父親的身分永遠愛她」。

專欄作家在看完母親的投稿後給出自己的意見，她認為他們應該盡可能簡單、明確的將事實轉述給女兒知道，並承擔下30年來一直將女兒隱瞞在謊言（無論出於何種目的）中的所有責任。

捐精

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