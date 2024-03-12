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偷情鐵證遭拍下！精英男出差看世界盃「忘情激吻小三」 親熱畫面被世界看光

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本電通公司的菁英員工，獲出差獎勵到現場觀看世界盃比賽，竟被鏡頭拍下與同公司女員工「激情熱吻」，偷情的鐵證透過電視被轉播到全球。情境示意圖／Ingimage
一位日本電通公司的菁英員工，獲出差獎勵到現場觀看世界盃比賽，竟被鏡頭拍下與同公司女員工「激情熱吻」，偷情的鐵證透過電視被轉播到全球。情境示意圖／Ingimage

轉播鏡頭不只拍下許多名場面，甚至成了「抓姦神器」？許多球類賽事會在比賽時將鏡頭轉向觀眾席，捕捉現場觀眾為球員打氣，或是熱戀情侶親熱的畫面，炒熱氣氛。不過一位日本電通公司的菁英員工，卻在出差觀看世界盃比賽的現場，被拍到與同公司女員工激情熱吻，偷情的鐵證透過電視被轉播到全球，讓兩人「轟轟烈烈」的不倫戀曝光。

日本媒體《文春ONLINE》一篇文章指出，曾任職於日本知名廣告公司電通的上班族福永耕太郎分享，自己仍在電通工作時，一位名為飛松（化名）的前輩是公司裡的紅人，不僅深受長官愛戴，連在客戶間評價也很好。不過福永指出，飛松對屬下十分苛刻嚴厲，他更時不時受到對方指責。

某一年舉行世界盃足球賽前，飛松將電視轉播的廣告位出售給負責的電子產品製造商，由於銷售十分成功，飛松收到了包含交通費和住宿費的「歐洲出差」獎勵，可以直接飛到世界盃現場觀賽。不過福永透露，飛松請了兩周的長假，第一周是公假，第二周則請一般休假，除了向公司提交的公文，他還製作了一份造假的「兩周海外出差」申請，就是為了欺騙妻子自己兩周都在出公差。與此同時，一位電通的派遣女員工開始休假，悄悄搭上飛機與飛松同行。

四年一度的世界盃令整個日本熱血沸騰，而在比賽期間，福永竟意外在電視上看到飛松的身影，「轉播鏡頭捕捉到兩個日本人在對方耳邊竊竊私語、接吻的畫面，是的，是飛松先生和總務部的派遣女員工」，但兩人渾然忘我，完全不知道出軌的證據已被拍下，並轉播到整個世界。福永表示，當時公司也有很多同事守在電視機前，「短短幾秒鐘，那一幕就印在我的腦海裡，比足球賽更讓我興奮」。

一周後兩人回國，在公司掀起一片嘩然，飛松這才得知自己和小三親熱的畫面被鏡頭拍下，成為外遇的鐵證。據了解，飛松的妻子輾轉得知該消息，並在一個月後和他離婚，派遣女員工則在合約到期前離開了電通。然而，這樁婚外情似乎對飛松毫無影響，上級一如既往的看重他，最後飛松不僅升職成為銷售經理，更在再婚後與妻子生下一個孩子，如此下場也令福永感嘆：「這個世界確實是不公平的」。

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