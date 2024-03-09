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嚇壞！男子飯後驚覺吞嚥困難 醫師竟從喉嚨夾出「半隻章魚」

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡一名男子因食道堵塞感到不適，沒想到醫生從其食道夾出一隻吃了一半的章魚。示意圖/ingimage
新加坡一名男子因食道堵塞感到不適，沒想到醫生從其食道夾出一隻吃了一半的章魚。示意圖/ingimage

吃東西要謹記細嚼慢嚥，若是不將食物嚼碎再吞下，很有可能發生食道堵塞的危險。新加坡一名55歲的男子，日前因吞嚥困難而被緊急送醫，隨後醫生發現男子的食道中被某個東西堵塞住，沒想到最後竟夾出一隻吃了一半的章魚

據《每日星報》報導，新加坡這名55歲男子在用餐結束後，持續出現嘔吐和噁心的症狀，送醫後他向醫生講述自己有吞嚥困難的症狀，經過掃描儀器檢查後發現，男子的喉嚨裡竟卡了「半隻章魚」。

醫生表示，這隻被吃了一半的章魚連同吸盤被卡在男子食道裡，且距離胃部僅5公分，是造成男子吞嚥困難的主因。醫生經過一番努力，終於利用鑷子成功將章魚取出，並讓男子住院觀察兩天，如今已平安返家。

事實上，這並非首例章魚卡在喉嚨的醫療案件。南韓一道生章魚料理深受當地民眾喜愛，然而每年平均有6人因為生吃章魚，導致吞食過程中不甚噎住致死，若是碰到章魚觸手切得不夠短或是整隻吞下，章魚吸盤恐黏住喉嚨兩側而引發窒息。

對此，醫生也指出，食物阻塞是相當常見的情形，通常八到九成病患卡住的食物後來都會自然排出，僅有1成至2成案例需要出動內視鏡處理。而醫生一般都會先用推拉的方式處置，雖然過程中恐因用力過猛導致食道穿孔，不過相較之下成功機率也較高。

新加坡 章魚

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