快訊

直擊／遭舊愛鍾成虎告上法庭 陳綺貞哽咽吐「十多年不知道的事」

T1聯盟／卡森斯有望重回雲豹 若回鍋將打完整個賽季

台鋼入主鏡電視有跡可循 助智冠力抗網銀後下步為何？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請病假在家休養 睡醒驚見「男老闆站床前」做1舉動…她嚇到不敢動

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名女子請病假在家休息，結果睡醒睜開眼老闆竟站在她床前。示意圖/ingimage
國外一名女子請病假在家休息，結果睡醒睜開眼老闆竟站在她床前。示意圖/ingimage

平時難免會感到身體不適，向公司請病假在家休息，不過國外一名女子，某天請病假在家時，睡醒睜開眼竟發現老闆就站在她床前，嚇得她當場一動也不敢動。這段驚悚經歷曝光後，吸引高達六百多萬人瀏覽。

該名女子米許(Mish)在抖音平台上分享一段恐怖經歷，她透露自己目前與室友合租一間位在距離上班餐廳15分鐘路程的地方，某天醒來後因為覺得狀態很糟，腸胃不舒服，所以向餐廳請假在家休息。然而當天室友出門時忘了鎖門，結果當米許睡醒時一睜開眼，竟看到自己的老闆就站在床前，嚇得她花容失色。

米許想到這段經歷仍餘悸猶存，「他就站在床頭前向我揮手說，知道我今天身體不適，特意來接我上班」，儘管老闆表示，進門前有先敲門和打招呼，但無人回應他才走進來，當時米許也明確表示「這樣的行為並不恰當，請你離開」，而老闆聽完也沒說什麼就走了。

事後，米許表示雖然老闆當時就離開了，但沒過多久她就以別的理由被餐廳開除。事件曝光後，引起網友們熱議，許多人都被嚇得目瞪口呆，同時也擔心米許的人身安危，紛紛表示「老闆難道不覺得自己有問題？建議你最好報警」、「這是犯罪吧？他為什麼會出現在你家」。

@mishyymbabyy

im forever haunted by this interaction #uncomfortable #boss #fyp #girlhood

♬ original sound - october>>>>>>> any other month

病假 老闆

延伸閱讀

母女出國變一家五口跟團行！女兒「落單」恐跟陌生人同房 網教解方

標準在哪？她質疑老闆裁能幹妹、留效率低同事 網點關鍵：抱怨像病毒

同事小孩滿月「沒人包」！僅她包6百收彌月禮 對方1句話讓她超尷尬

護理師難脫單？過來人曝「4大關鍵」引網共鳴：難走下去

相關新聞

遛狗驚現7000萬年前恐龍化石！男子「慧眼」一出職涯大轉彎

人生是如此奇妙！一名現年25歲的法國男子達米安·博斯凱托 (Damien Boschetto) ，於2022年時出門散步遛狗，竟改變了他的職涯選擇，因為在遛狗途中發現一處山壁的土石鬆落，爾後一個具大的化石坦露在外，讓他成為這個距今已7000萬年的恐龍化石發現者，也意外讓他決定捨棄原先在能源部門的工作，轉而鑽研古生物的碩士學位。

請病假在家休養 睡醒驚見「男老闆站床前」做1舉動…她嚇到不敢動

平時難免會感到身體不適，向公司請病假在家休息，不過國外一名女子，某天請病假在家時，睡醒睜開眼竟發現老闆就站在她床前，嚇得她當場一動也不敢動...

借錢被逼「以身抵債」上床對象是閨密爸爸 女子抵抗得知恐怖內幕

太毀人三觀了！一名女子因為做生意周轉不靈，向自己閨密借約新台幣5.3萬，未料閨密事後表示，如果女子無法馬上還錢，如果女子無法立刻還錢...

罹怪病對水過敏 女子連澡都不能洗直喊超痛苦

美國南卡羅來納州一名女子罹患一種怪病，竟然會對水過敏，每次只要碰到水就會全身搔癢，讓她根本沒辦法洗澡洗頭，因此感到超級困擾。

超級省！2位八旬老奶奶獨立環遊世界 80天只花費60萬

環遊世界的費用，多少才夠呢？乘坐郵輪還是買張機票出發呢？兩位年屆八旬的美國德州老太太，只花了60萬元，就能環遊世界80天，她們省錢省到最高點，過程中面對哪些挑戰？這趟冒險的毅力與勇氣從何而來？

想搶別人未婚妻 樂團主唱偷給團員餵雌激素讓他「變娘」

美國田納西州一支搖滾樂團日前傳出驚人的「下毒案」，主唱因為喜歡上貝斯手的未婚妻，竟趁對方不注意時多次偷偷餵食雌激素，想讓他變娘被分手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。