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遛狗驚現7000萬年前恐龍化石！男子「慧眼」一出職涯大轉彎

聯合新聞網／ 綜合報導
現年25歲的法國男子達米安·博斯凱托因為在遛狗途中發現距今已7000萬年的恐龍化石，讓他決定捨棄能源部門的工作，轉而鑽研古生物的碩士學位。 擷自達米安·博斯凱托IG
現年25歲的法國男子達米安·博斯凱托因為在遛狗途中發現距今已7000萬年的恐龍化石，讓他決定捨棄能源部門的工作，轉而鑽研古生物的碩士學位。 擷自達米安·博斯凱托IG

人生是如此奇妙！一名現年25歲的法國男子達米安·博斯凱托 (Damien Boschetto)，於2022年時出門散步遛狗，竟改變了他的職涯選擇。他在遛狗途中發現法國南部克魯齊村一處山壁的土石鬆落，爾後一個具大的化石坦露在外，讓他成為這個距今已7000萬年的恐龍化石發現者，也意外讓他決定捨棄原先在能源部門的工作，轉而鑽研古生物的碩士學位。

外媒報導，達米安在發現後，與法國克魯茲博物館的考古和古生物文化協會 (ACAP)聯絡，雙方一起挖掘這個巨大的恐龍化石。

經研究後，發現它是30英呎高(約9公尺)的長頸泰坦龍的骨架，雖散落各處卻是相連的骨頭，其中有七成以上的骨頭保存幾乎完好，令人驚歎。這種一般來說有40英呎高(約12公尺)的蜥腳類恐龍，曾被認為是史上最大的恐龍，也可能與霸王龍關係最近，從侏羅紀晚期到白堊紀末期在地球上生存。

這項發現勾起了達米安自學古生物學的熱情，2022年他先辭去了原本在能源部門的工作，轉而攻讀古生物學的碩士學位，目前在克魯茲博物館工作。克魯茲博物館的創始人法朗西斯·法奇(Francis Fage) 則表示，達米安的發現證明他對恐龍研究具有「慧眼」，「有些人經過此處30年，卻沒發現這個遺址」。

這具被達米安發現的長頸泰坦龍化石，目前被安放在克魯茲博物館內供民眾參觀。

圖為達米安在遛狗途中發現的距今已7000萬年的恐龍化石情景。 擷自達米安·博斯凱托IG
圖為達米安在遛狗途中發現的距今已7000萬年的恐龍化石情景。 擷自達米安·博斯凱托IG
圖為達米安發現的長頸泰坦龍骨架。 擷自達米安·博斯凱托IG
圖為達米安發現的長頸泰坦龍骨架。 擷自達米安·博斯凱托IG

恐龍 法國 考古

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