遛狗驚現7000萬年前恐龍化石！男子「慧眼」一出職涯大轉彎
人生是如此奇妙！一名現年25歲的法國男子達米安·博斯凱托 (Damien Boschetto)，於2022年時出門散步遛狗，竟改變了他的職涯選擇。他在遛狗途中發現法國南部克魯齊村一處山壁的土石鬆落，爾後一個具大的化石坦露在外，讓他成為這個距今已7000萬年的恐龍化石發現者，也意外讓他決定捨棄原先在能源部門的工作，轉而鑽研古生物的碩士學位。
外媒報導，達米安在發現後，與法國克魯茲博物館的考古和古生物文化協會 (ACAP)聯絡，雙方一起挖掘這個巨大的恐龍化石。
經研究後，發現它是30英呎高(約9公尺)的長頸泰坦龍的骨架，雖散落各處卻是相連的骨頭，其中有七成以上的骨頭保存幾乎完好，令人驚歎。這種一般來說有40英呎高(約12公尺)的蜥腳類恐龍，曾被認為是史上最大的恐龍，也可能與霸王龍關係最近，從侏羅紀晚期到白堊紀末期在地球上生存。
這項發現勾起了達米安自學古生物學的熱情，2022年他先辭去了原本在能源部門的工作，轉而攻讀古生物學的碩士學位，目前在克魯茲博物館工作。克魯茲博物館的創始人法朗西斯·法奇(Francis Fage) 則表示，達米安的發現證明他對恐龍研究具有「慧眼」，「有些人經過此處30年，卻沒發現這個遺址」。
這具被達米安發現的長頸泰坦龍化石，目前被安放在克魯茲博物館內供民眾參觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言