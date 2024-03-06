借錢被逼「以身抵債」上床對象是閨密爸爸 女子抵抗得知恐怖內幕

太毀人三觀了！一名馬來西亞女子因為做生意周轉不靈，向自己閨密借8000令吉（約新台幣5.3萬），未料閨密事後表示，如果女子無法立刻還錢，必須和自己爸爸滾床抵債，令她相當震驚馬上拒絕。後來女子還接到閨密爸爸的騷擾電話，威脅她不還錢就報案，閨密則袖手旁觀，並對她坦承更恐怖內幕。

綜合馬來西亞媒體《中國報》、《mStar》報導，一名29歲女子因為資金周轉不靈，迫不得已向閨密借8000令吉，殊不知這是一個圈套，過不久閨密竟窮追不捨討債，向女子提出和自己爸爸上床「以身抵債」，若沒辦法做到，應該馬上還錢。

女子當然無法接受，瞬間看清閨密的真面目，拒絕這種離譜提議，但閨密淡定表示，她就經常和親生爸爸發生關係，令女子再度被震碎三觀，當場啞口無言，「我很震驚，我最要好的朋友承認她和她的父親總是發生性關係」。

女子拒絕閨密離譜提議，反而得知更可怕內幕。情境示意圖。圖／Ingimage

後來閨密爸爸更打電話騷擾女子，威脅如果不還錢就報警處理，令女子嚇得PO網求助網友，詢問有沒有管道可以馬上貸款一筆錢，讓她趕快還錢斷開閨密這一家人。

貼文曝光後引來不少網友討論，許多人留言表示這是違法行為，女子應保持冷靜，蒐集相關證據赴警局報案。也有人認為這是一篇創作文，表示「故事有如日本A片！」、「這肯定是爸爸借的錢，並開這種條件」、「看來爸爸技術很好，女兒很喜歡...」。