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麥當勞M記變W記「WcDonald's」 標誌大倒轉向動漫致敬

香港01／ 撰文：張顥庭
連鎖快餐店麥當勞（McDonald’s）遍及全球各地，不少動漫作品亦見其蹤。 示意圖／ingimage
連鎖快餐店麥當勞（McDonald’s）遍及全球各地，不少動漫作品亦見其蹤。 示意圖／ingimage

連鎖快餐店麥當勞（McDonald’s）遍及全球各地，不少動漫作品亦見其蹤。為免侵權，作者通常會略為修改著名的「M」字標誌，將「M」倒轉的「WcDonald's」便是動漫常客。美國的麥當勞為求促銷，2月26日起暫改名為WcDonald's，令虛構作品成真。

本次活動為期3週，至3月18日止。期間麥當勞會推出名為「Savory Chili」新款醬料，並更換產品包裝，將上面的「McDonald’s」改為「WcDonald's」、「M」標誌全部倒轉，並使用由DC漫畫前畫師Acky Bright創作的插畫。

除了將餐廳產品改頭換面，麥當勞亦推出4部動畫影片，向動作、愛情、科幻及奇幻4項經典動畫片種致敬；另外亦會於3月9至10日在洛杉磯開設主題店，供食客體驗。

第二部短片片段：

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文章授權轉載自《香港01》

麥當勞

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