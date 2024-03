麥當勞M記變W記「WcDonald's」 標誌大倒轉向動漫致敬

連鎖快餐店麥當勞(McDonald’s)遍及全球各地,不少動漫作品亦見其蹤。為免侵權,作者通常會略為修改著名的「M」字標誌,將「M」倒轉的「WcDonald's」便是動漫常客。美國的麥當勞為求促銷,2月26日起暫改名為WcDonald's,令虛構作品成真。

本次活動為期3週,至3月18日止。期間麥當勞會推出名為「Savory Chili」新款醬料,並更換產品包裝,將上面的「McDonald’s」改為「WcDonald's」、「M」標誌全部倒轉,並使用由DC漫畫前畫師Acky Bright創作的插畫。

除了將餐廳產品改頭換面,麥當勞亦推出4部動畫影片,向動作、愛情、科幻及奇幻4項經典動畫片種致敬;另外亦會於3月9至10日在洛杉磯開設主題店,供食客體驗。

