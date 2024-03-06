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池袋車站地板驚見不明紅包！日網友秒知內情嚇：不能亂撿

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在池袋車站發現有不明紅包掉落，馬上聯想到這可能是台灣的「冥婚」習俗。圖擷自X
日本網友在池袋車站發現有不明紅包掉落，馬上聯想到這可能是台灣的「冥婚」習俗。圖擷自X

由於華人有著「冥婚」的習俗，因此有些長輩會告誡，如果在路上看到不明的紅包，最好不要撿起來，以免被奇怪的東西纏身。最近在日本，竟然也發生疑似有人隨機亂丟紅包，想找人「冥婚」的狀況，引起網友們的討論。

根據日本媒體「集英社Online」報導，社群網站「X」日本網友「kanasumi_res」最近分享，他在池袋車站西口處，看到有不明的紅包掉落。由於一旁就緊鄰著台灣和中國大陸的相關單位，因此讓他高度警覺，這些紅包可能是華人的冥婚習俗，不能隨便亂撿。

報導指出，這樣的紅包裡面除了金錢，還會有已過世女性的照片、毛髮等等。當有人撿起紅包，暗中監視的女性家屬就會現身，要求撿的人開始進行冥婚儀式。因為過去日台合作的恐怖片「屍憶－SHIOKU－」曾經引用冥婚文化，並於2017年在日本上映，讓日本人也認識到這個習俗。

許多網友紛紛表示「欸？這跟台灣的那個一樣嗎」、「沒想到在日本也看得到」、「現在冥婚連國際婚姻都有了」、「在日本也有效嗎」、「池袋西口真的是魔窟」、「不懂為什麼上網查了一下，感覺超怕」、「如果把它踢走會怎樣嗎」、「被掃地的扔掉不知道會怎樣」。

報導另外指出，日本也有「裏拍手」的靈異習俗。據說用手掌背面，指甲碰指甲的方式拍手，就會引來死者的亡魂，並且可能對該人進行詛咒，因此最好不要輕易嘗試。

日本 紅包

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