同學聚會驚揭暗黑過往！尪得知妻婚前「大戰26男」崩潰 提1要求當和解讓眾人看傻

不論是否結為連理，兩個人在交往時皆應該真誠以待。國外一位人夫近日發文控訴，自己和妻子在愛情長跑後結婚，卻在步入禮堂的第18個年頭意外「打開潘朵拉的盒子」。在同學聚會上，原PO從朋友的口中得知妻子曾經「玩很開」，質問對方後才發現，她在大學時期與多達26名男子發生過關係，東窗事發後妻子辯稱「沒有發生婚外情」，沒想到原PO竟提出讓自己「和26名女性上床」當作和解條件。

綜合《鏡報》等外媒報導，一位人夫在Reddit論壇上發文，表示自己和妻子在國中認識、相戀，並發生了第一次關係。隨著年紀增長，他們分別上了不同的大學，談起異地戀，但原PO幾乎每個週末都試圖去看她，「我們的關係進展順利」。兩人在愛情長跑多年後步入禮堂，未料原PO卻在結婚的第18個年頭，得知了妻子的暗黑過往。

在他們和共同朋友的聚會上，妻子的一位朋友透露，她在大學期間很狂野，當原PO轉頭看向妻子時，竟發現她臉色蒼白，並試圖向友人使眼色，人夫捕捉到對方心虛的反應，更加確信妻子對自己有所隱瞞。

兩人結束聚會回到家中，妻子才在原PO質問下，支支吾吾地吐露實情，「她承認自己在大學期間沉迷於夜店，這導致她有過幾次一夜情，甚至擁有幾位定期砲友」，前前後後與多達26個人發生關係，並和單一對象同床共枕過1次至30次，「但她堅稱當時自己只是一個不成熟的孩子，不該怨恨她」。

聞此，原PO在一怒之下離開了家門，妻子則不斷地辯解「沒什麼大不了」，他們已經結婚多年，而這些放縱經驗都在婚前，並沒有發生婚外情，另一半的說詞讓原PO失望透頂，直嘆「一直以來，我都以為我們是彼此的第一個、也是唯一的，但這都是謊言」。

最終，這位人夫在慎重的思考後，向妻子提出了和解的條件，便是「讓他和26名女性上床，並且在發生關係後不會通知對方」，面對老公的要求，原PO妻子不斷哭訴「這個情況在結婚後有多麼不同」，但他仍堅稱該條件不可協商，若妻子無法接受，兩人便只能走向離婚。

見此，網友也紛紛在留言勸諫，「在與伴侶發生任何衝突時，只有兩種可能性，解決問題或離開，看來你已經做出決定了」、「與20多位女人上床的報復並不能挽救關係」、「離開吧，沒必要這樣報復，事情都已經過去了」、「原PO只是想報復她，而不是考慮所作所為是否讓一切變得更糟，尤其是對他們的孩子來說」。