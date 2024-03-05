恐怖奪命火！疑亂丟煙頭 2男活活燒成焦屍 毀16木屋金飾都燒光

馬來西亞有木屋區發生2死奪命大火慘劇，疑因有人隨地丟棄未熄滅煙頭，結果導致失火波及16間木屋，其中2名六旬男子來不及逃生，慘遭活活燒死。當局正調查失火確切原因，有逃過大難的木屋住戶感嘆失去唯一住所，金飾、重要文件等也被燒光，目前要與家人到附近親友家暫住。

綜合馬來西亞媒體報導，事發周日（3月3日）凌晨4時57分，地點在隆市舊巴生路Scott Garden對面非法木屋區。據報，該非法木屋區有16間住家，包括1間食肆，居住約100人，而由於所有單位是木材搭建，加上距離近，火勢蔓延極快，16間木屋一夜間燒成廢墟，當中2名六旬男子來不及逃生，活活燒成焦屍。

2名死者皆是獨居的印尼籍人士，1人被指雙腳行動不便，另1人患有腦退化症。據報，最初起火位置是患有腦退化症死者住家，而他生前經常吸煙，懷疑死者在房裏吸煙後，把未熄滅煙頭隨處丟在地上導致失火；也有災民懷疑是石油氣泄漏導致火災，但當時沒聽見爆炸聲。

警方指，周日凌晨5時許接報16間非法木屋失火，消防人員趕到現場救火，其後發現2名男子已被燒死。警方目前列猝死案處理，當局仍在調查事故原因。

有逃過大難的住戶憶述，事發時他與4名家人聽到鄰居大聲呼喊，於是立刻逃離住家，終逃過一劫，惟現金、金鍊、護照等重要物品都被燒光，目前與家人在附近親友家暫住。他又說，居於該區12年，去年當地也發生過火災，當時其電單車修理廠被波及，10輛電單車燒毀，損失2萬令吉（約13.萬港元），想不到噩夢會重臨，「沒想到，今年又發生火災，我的護照、金飾和重要文件等全沒了……」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

懷疑完美丈夫與女傭有染？人妻裝針孔鏡頭偷拍 揭更心寒真相崩潰

針孔鏡頭揭母與夫上床 人妻竟笑回：我老公厲害吧？ 後續超展開

文章授權轉載自《香港01》