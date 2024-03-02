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學區租金爆貴！男大生月花2.7萬「搭飛機上學」 超狂通勤省下一半費用

香港01／ 撰文／謝茜嘉
加拿大一男大生抱怨學校附近租金太貴，只好改搭飛機上學。 圖／pixabay
加拿大一男大生抱怨學校附近租金太貴，只好改搭飛機上學。 圖／pixabay

加拿大租屋市場供不應求，令當地租金持續飆高。溫哥華一大學生日前於Reddit討論區撰文，表示寧願搭飛機上學，也不願在大學附近租屋，更指每月買機票的成本比租金便宜約27,000元（台幣）。貼文一出即引來大批網友熱議，抱怨加拿大租金貴得離譜，令生活成本大增，又稱讚該大學生有毅力，不介意長征上學。

該住在卡加利（Calgary）的大四學生Tim Chen近日接受當地媒體訪問，稱自己在溫哥華就讀英屬哥倫比亞大學（UBC）經濟學。他早前於Reddit討論區以「Super Commuter（超級通勤者）」為題撰文，分享自己如何上學。

Tim解釋，以往他在大學附近租屋住，但因租金不斷上漲，無奈決定退租搬回卡加利，「當我查看房價時，我想『天呀，漲幅很大』，我需要支付約2,500加元（約新台幣5.7萬）的租金，我覺得這不可行」。溫哥華是加拿大居住成本最高的城市之一，1房公寓每月租金平均約2,100加元（約新台幣4.8萬）。

Tim續指由於每周只有兩天需要去學校上課，故他每當上學的日子，就會在早上乘搭加拿大航空的飛機前往溫哥華，晚上再回到卡加利，卡加利距離溫哥華約690公里，航程約1小時40分鐘，「我想我為何不留在卡加利，然後飛到這裡，1個多小時的航程，就像乘搭巴士一樣。」

他又稱，來回機票費用約為150加幣（約新台幣3,400元），每月總計約為1,200加幣（約新台幣2.7萬），遠低於估計租金2,500加元（約新台幣5.7萬），以這樣的上學方式比溫哥華一房公寓的平均租金便宜得多，上月他就以此方式上、下學7次，「我總共有3小時的課，下課後我就坐巴士回機場」。他更指，打算維持這種通勤方式直至畢業。

不少網民於帖文留言討論，他們也抱怨加拿大不少地區的租金貴得離譜，漲幅甚至超過了官方規定，又稱Tim精打細算，不過也有網友指吃力不討好，「在這裡沒有提到的是，你會感到精疲力盡，並在安檢上浪費時間」。亦有網友建議學校將課堂安排在周二和周三，晚上住酒店會更好。

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文章授權轉載自《香港01》

加拿大 機票 溫哥華

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