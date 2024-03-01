快訊

35歲巡路員遭撞亡...白髮父強忍悲痛「日子也要過」 嘆凶嫌母也很辛苦

早睡增加死亡風險？胸腔重症科醫曝真相 「這時間睡」讓人更長壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姊妹月花5萬元租房地板竟長香菇 抱怨後仲介冷回：自己清

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一對表姊妹入住租屋處後發現地板不斷冒出香菇，讓她們十分困擾。圖擷自紐約郵報
英國一對表姊妹入住租屋處後發現地板不斷冒出香菇，讓她們十分困擾。圖擷自紐約郵報

英國一對表姊妹一起租屋，每個月砸下1650美元（約5.2萬台幣），本以為居住環境應該很不錯，沒想到入住不久後，地板就開始「長香菇」，且數量還越長越多，家中儼然成為了一座森林，讓兩人受不了只好搬家。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的巴頓（Alissa Barton）和24歲的諾伯里（Lara Norbury）搬進英國一處住宅，她們每個月需要支付1650美元的房租，但租屋處的品質卻不如她們的期待。

一開始她們搬進去時，房子看起來很乾淨，但才住了幾個禮拜，她們就先發現電視後面發霉長出香菇。一開始家裡只有一朵小香菇，但在短短6到8週之間，香菇茂盛生長成了15朵，兩人於是立刻跟管理的房仲聯絡。

沒想到房仲竟然告訴兩人，可能特定區域太冷太潮濕，只要把香菇拔掉，用清潔劑好好擦拭以後就不會再長了。這樣的答案讓巴頓超級不滿，她認為，兩人每個月付1650美元的租金，怎麼還需要自己清理發霉香菇。

不僅如此，隨著她們住得時間越來越久，就越明顯感到房子又濕又冷，而且因為黴菌的關係，家裡味道很糟，兩人甚至會因為臭味感到頭痛。目前兩人已經搬離該住處，而管理的物業公司則表示會再派人處理黴菌問題。

租屋 香菇

延伸閱讀

泰15歲少年遭持槍惡霸圍毆 只因為「長太帥」…當地人揭心寒內幕

恐怖！暖男丈夫提醒多喝水 人妻以為甜蜜 看CCTV揭心寒真相崩潰

男子偷馬牽回三樓公寓 爬樓梯過程被鄰居報警揭發

父母拿冰毒水沖奶餵1歲嬰！祖母覺得不妥揭離譜原因 父母涉虐兒被捕

相關新聞

姊妹月花5萬元租房地板竟長香菇 抱怨後仲介冷回：自己清

英國一對表姊妹一起租屋，每個月砸下1650美元（約5.2萬台幣），本以為居住環境應該很不錯，沒想到入住不久後，地板就開始「長香菇」，且數量還越長越多，家中儼然成為了一座森林，讓兩人受不了只好搬家。

寵妹走歪路 男子為幫小妹作弊冒充警察監考遭逮

印度於2月21日開始舉行高中證書考試（Higher Secondary Certificate），不過當天警方卻在考場發現一名奇怪的「警察」。原來男子為了幫助妹妹作弊，竟然出奇招扮成員警假裝到場監考，行跡敗露後隨即遭到逮捕。

男子偷馬牽回三樓公寓 爬樓梯過程被鄰居報警揭發

波蘭日前發生一起誇張的竊案，一名男子偷走一匹母馬，還異想天開地想要把馬牽到位於公寓三樓的自家藏匿，不過在爬樓梯的過程被鄰居發現，鄰居隨即報警將他舉報。

新加坡餐廳提供「慶祝離婚」服務！ 網笑：不能提供熱飲

不少餐廳在訂位時會有勾選聚餐原因的欄位，例如慶生、週年紀念日等。一間新加坡餐廳也提供特別節日預定服務，不過勾選欄位竟出現「離婚」，引發網友熱議，好奇店家會如何為離婚的顧客準備派對...

恐怖！暖男丈夫提醒多喝水 人妻以為甜蜜 看CCTV揭心寒真相崩潰

愛的反面，竟如此恐怖。美國德州1對夫妻結婚11年，妻子2022年懷上第3胎後告訴丈夫好消息，丈夫於是主動送上早餐，還叫妻子多喝水。妻子本以為丈夫如此暖心，詎料身體開始感到不適，遂在家設置閉路電視（CCTV），竟發現了心寒真相。丈夫目前已被判處監禁180天。

壽星女飲醉遭2陌生男送回家性侵 淫狼事後嫌臭 因遺1物件齊落網

任何人飲酒都要量力而為，特別是女生已易被人有機可乘。新加坡1名澳洲籍壽星女子，2年前生日時與朋友到酒吧飲酒慶祝，隨後轉往藥房表現醉醺醺，即被2名男子盯上尾隨，假惺惺送她們回家。結果2男先後性侵壽星女，滿足獸慾後駕車回家，2人在車內對受害人評頭品足，其中1人更形容受害者「很臭」，最終因有人把手機遺留在單位內，折返取回時雙雙被捕，案件近日提堂，其中1人承認1項非禮罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。