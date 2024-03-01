姊妹月花5萬元租房地板竟長香菇 抱怨後仲介冷回：自己清

英國一對表姊妹一起租屋，每個月砸下1650美元（約5.2萬台幣），本以為居住環境應該很不錯，沒想到入住不久後，地板就開始「長香菇」，且數量還越長越多，家中儼然成為了一座森林，讓兩人受不了只好搬家。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的巴頓（Alissa Barton）和24歲的諾伯里（Lara Norbury）搬進英國一處住宅，她們每個月需要支付1650美元的房租，但租屋處的品質卻不如她們的期待。

一開始她們搬進去時，房子看起來很乾淨，但才住了幾個禮拜，她們就先發現電視後面發霉長出香菇。一開始家裡只有一朵小香菇，但在短短6到8週之間，香菇茂盛生長成了15朵，兩人於是立刻跟管理的房仲聯絡。

沒想到房仲竟然告訴兩人，可能特定區域太冷太潮濕，只要把香菇拔掉，用清潔劑好好擦拭以後就不會再長了。這樣的答案讓巴頓超級不滿，她認為，兩人每個月付1650美元的租金，怎麼還需要自己清理發霉香菇。

不僅如此，隨著她們住得時間越來越久，就越明顯感到房子又濕又冷，而且因為黴菌的關係，家裡味道很糟，兩人甚至會因為臭味感到頭痛。目前兩人已經搬離該住處，而管理的物業公司則表示會再派人處理黴菌問題。