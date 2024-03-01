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寵妹走歪路 男子為幫小妹作弊冒充警察監考遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
坎達爾為了幫妹妹作弊，不惜扮成警察混入考場。圖擷自India Today
坎達爾為了幫妹妹作弊，不惜扮成警察混入考場。圖擷自India Today

印度於2月21日開始舉行高中證書考試（Higher Secondary Certificate），不過當天警方卻在考場發現一名奇怪的「警察」。原來男子為了幫助妹妹作弊，竟然出奇招扮成員警假裝到場監考，行跡敗露後隨即遭到逮捕。

BNN Breaking報導，2月21日到3月19日期間，印度將舉辦高中證書考試，現場通常會安排員警監考，而男子也是因此想出奇招。24歲男子坎達爾（Anupam Madan Khandare）在考試第一天就假扮員警，陪妹妹到沙巴布烏爾都語高中（Shahbabu Urdu High School）考場考試，想要藉機幫妹妹作弊。

不過由於坎達爾敬禮的姿勢明顯沒有受過訓練，制服又有很多縫補的痕跡，馬上讓現場的其他員警起了疑心。警方搜查後發現坎達爾身上放滿了小抄，隨即以作弊及冒充政府公務員等罪名將他逮捕。

其實作弊一直是印度考試制度的一大問題，2015年時舉辦大學學測，就有不少家長爬上建築物外牆，要替子女送小抄，光是當次考試就有750名學生因作弊遭退學。2022年時更有一名醫學系學生，因期末考一直考不過，乾脆把藍芽「手術植入」耳中。

印度 警察

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