新加坡餐廳提供「慶祝離婚」服務！ 網笑：不能提供熱飲

不少餐廳在訂位時會有勾選聚餐原因的欄位，例如慶生、週年紀念日等。一間新加坡餐廳也提供特別節日預定服務，不過勾選欄位竟出現「離婚」，引發網友熱議，好奇店家會如何為離婚的顧客準備派對。

網路論壇Reddit上一名用戶flying-kai發文，表示看到一家在新加坡牛車水附近，位於丹戎巴葛克力路（Craig Rd）的Ms Maria & Mr Singh餐廳，預約系統上可以選擇特別節日，除了有常見的週年紀念日、單身派對、生日、訂婚外，還出現「離婚」的選項。

一間新加坡餐廳也提供特別節日預定服務，不過勾選欄位竟出現「離婚」，引發網友熱議。 圖擷自Reddit

貼文一出，網友紛紛留言想像在餐廳慶祝離婚的場景「妻子：哇！謝謝你為我們預訂這家餐廳的晚餐，我以為你還在生我的氣。餐廳員工：恭喜您離婚！前妻：XXX」，也有網友表示「餐廳不提供熱飲，餐具需更換為一次性用品，經理可以作為見證人，須額外付費，下次再次光顧時，可以獲得30%折扣，但僅適用於訂婚」、「想訂位選離婚看看會發生什麼事」、「怎麼沒有慶祝恢復單身的派對」、「有些離婚絕對值得慶祝…即使不是與即將成為前任的配偶，也可以和親密的朋友慶祝」。