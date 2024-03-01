恐怖！暖男丈夫提醒多喝水 人妻以為甜蜜 看CCTV揭心寒真相崩潰

愛的反面，竟如此恐怖。美國德州1對夫妻結婚11年，妻子2022年懷上第3胎後告訴丈夫好消息，丈夫於是主動送上早餐，還叫妻子多喝水。妻子本以為丈夫如此暖心，詎料身體開始感到不適，遂在家設置閉路電視（CCTV），竟發現了心寒真相。丈夫目前已被判處監禁180天。

綜合外媒報道，美國德州人妻凱瑟琳（Catherine Herring）與39歲丈夫梅森（Mason Herring）結婚11年，於2022年懷上第3胎後把消息告訴丈夫。當時2人正處感情出現問題，正在分居，梅森得知凱瑟琳懷孕後不開心，發短訊指懷孕會「破壞」他的計劃，讓他看起來像「混蛋」。

婚姻諮詢輔導員建議2人一起度假改善感情，梅森態度亦突然180度大轉變，開始關心凱瑟琳身體狀況，為妻子送上早餐及水，還表示要看着她喝完才離開。凱瑟琳注意到水十分渾濁，然而梅森解釋是水喉或水杯骯髒，凱瑟琳不虞有詐喝下，沒想到迎來噩夢。

凱瑟琳喝水後身體不適，出現痙攣，更有出血現象，到急症室求診，幸好成巧保住肚內孩子。經此一役，凱瑟琳懷疑丈夫想毒害她，於是在家中安裝針孔攝影機，結果發現梅森至少6次在水中下墮胎藥，還從垃圾堆發現梅森丟掉的藥物包裝，經檢驗證實含有用於墮胎的藥物成份。

梅森事後承認傷害兒童及孕婦罪行，判監180天和10年緩刑，同時禁止他與凱瑟琳以及現年1歲的女兒接觸。

不過凱瑟琳不滿意判決結果，指現年1歲的女兒有發育遲緩問題，每星期要接受8次治療，又明言「我不認為180天監禁對於1個試圖7次殺死你孩子的人來說是公正判決」。

梅森承認傷害兒童及孕婦罪行，判監180天和10年緩刑，同時禁止與凱瑟琳以及現年1歲的女兒接觸。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》