不怕漏掉訪客！電玩少年自製設備「門鈴接WiFi」 有人來電腦會通知

科技發明始終來自於人性，許多新產品的問世，往往都是因為有了相對應的需求而產生。近來有位日本網友，就分享自己的兒子，為了防止太過沉迷電玩而漏掉快遞，結果竟然自行設置了一個實用的通知裝置，強大的技術與行動力令網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本科學未來館副館長高木啟伸，近來在個人X平台上分享，表示自家的門鈴底下，不知為何連結了一個電路板。他一問才知道，原來是自己就讀高等專門學校的兒子，為了防止在打電動時漏掉快遞，於是乾脆連接門鈴和網路，只要有人到訪，電腦的Discord就會跳出訊息通知。

高木指出，兒子是自己上網找到說明書，研究門鈴的構造後，再透過附有WiFi功能的電路板，讓門鈴電壓產生變化時，會連結到網路傳送Discord訊息。高木笑稱這是「把技術力用在沒用的地方」，不過兒子聲稱這個裝置簡單就搞定了，顯示出在這方面的非凡才華。

許多網友也稱讚「前途無量」、「自己思考、製作，並且幫到自己，可說是獨當一面的技術人員了」、「我也想要一個」、「只要再稍微簡單包裝一下，根本可以出成商品賣了」、「想法真的很棒」、「一切的技術都是這麼來的」、「對我這種外行人來講有夠強」、「能夠自己做一個，只有滿滿的尊敬」。