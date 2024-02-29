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只為看富士山！中資飯店不認砍日鄰居23棵樹、灑除草劑 員工曝：監視器全拍到

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本地主表示，某中資飯店因自家土地上的樹木阻礙該飯店觀賞富士山的視野，在雙方談判破裂後，便擅自砍伐樹木、甚至對其施灑除草劑。圖為富士山示意圖。圖片來源／中央社
一位日本地主表示，某中資飯店因自家土地上的樹木阻礙該飯店觀賞富士山的視野，在雙方談判破裂後，便擅自砍伐樹木、甚至對其施灑除草劑。圖為富士山示意圖。圖片來源／中央社

日本富士五湖之一的河口湖，因為能一覽富士山美景而深受觀光客喜愛，近年更吸引不少中國人在此投資飯店、旅館。然而，近日卻爆出某間中資飯店，以鄰居家樹木阻礙賞景視野，便擅自砍伐、毒害對方的樹木，事後業者雖矢口否認，卻被該飯店的員工拿出監視器畫面爆料，正是老闆要求底下員工執行這些惡行。

根據日媒《週刊現代》報導，事發旅館於2020年底開始營業，經營飯店的夫婦二人都是中國人，他們當初希望將飯店與富士山之間的土地也一併收購，但原地主不願意，最後於2021年2月將土地賣給預計在這裡建別墅養老的井上（化名）先生。

井上的這片土地種有300棵以上、高達20公尺的柏樹，因此，該中資飯店雖打著「可一覽富士山美景」的廣告，但實際上飯店內能一賭富士山景色的房間數不多，導致部分旅客開始抱怨。於是該飯店業者於2021年8月向井上詢問，是否能砍掉那那些柏樹，以改善他們飯店的視野。

井上理解業者的請求，便砍伐了部分樹木，飯店方仍不滿意，但井上表示這是為了維護個人隱私。對此，飯店提出替代方案，表示砍樹後會為他出資建置圍牆，井上也同意了。然而，之後飯店方又改口，表示總計1000萬日圓（約新台幣211萬元）的建置費，他們只能負擔一半，讓井上先生感到很困擾，最終拒絕這項提議。

因為平日仍在外地工作的關係，井上於2022年1月再回到該地時，才發現有23棵柏樹枝幹遭到砍伐，只留下光禿禿的主幹。井上認為犯案者是飯店方的可能性很高，便向他們詢問，業者卻表示不知情，反問井上「不是你們自己砍的嗎」。而在同年6月，井上更發現，有30棵樹木的樹根處也被施了除草劑而逐漸腐壞。

2023年10月，飯店方提出想和井上好好談談，但不論井上怎麼問，對方都矢口否認是他們做的，甚至有人狂妄說道，「日本警方也沒辦法抓我們」。

所幸，後來該飯店的某員工向井上揭露，就是飯店業者命令員工們去砍伐樹木，還提供當時的飯店監視器畫面。從監視器畫面可以得知，飯店方在2021年末向樹木施灑除草劑，隔年初便將樹木枝幹砍掉，可確定共有3位中國人涉入此事，監視器更拍到了對方在現場確認環境的樣子。

掌握確切證據後，井上立即向警方報案，認為飯店方不僅違法侵入他人土地，更損毀他人財產。事後，被施灑除草劑的樹木也壞死了，井上為了不造成他人危害，便將所有樹木都一併砍伐。他坦言，雖然之後自己在土地周圍增設9台監視器，但至今仍因為害怕被報復而感到害怕，妻子和小孩也因此事還在猶豫是否要搬到河口別墅居住。

而根據報導，記者曾致電想詢問飯店方對此事的看法，電話雖被接通，但記者一報上「週刊現代」的名稱時，便立即被掛斷，之後不管是電話或郵件詢問，都並未獲得答覆。

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