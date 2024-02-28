以為訂到飛機最佳座位！夫婦上機「見一幕」超崩潰 遭鄰座客無語凝視

搭飛機時，不少旅客總會希望坐的位置可以很舒適、無人干擾，但如果坐上自己不滿意的位置，全程就會渾身不自在。國外一對名人夫妻透過助理預訂飛機「1A」、「1B」的位置，結果上機後才發現該位置沒有想像中那麼好，不僅沒有很舒適，一舉一動還被鄰近乘客凝視，讓夫妻倆感到尷尬。

根據紐約郵報報導，足球明星塞爾吉奧（Sergio Carrallo）和妻子卡羅琳（Caroline Stanbury）由助理預訂了一個航班「1A」、「1B」位置，他們事前看到飛機編號，還以為是全機最好的座位，直到上機才發現這是「最尷尬」位置，甚至沒有任何隱私可言。

從影片可看出，該位置不僅緊貼在艙壁，讓椅背無法往後調整，甚至還面向機艙所有乘客，直接和眾人面面相覷，互相看來看去好尷尬。雖然夫妻倆感到後悔，但也於事無補，索性將這段尷尬經歷拍下PO上網，有趣的是，對面乘客看到他們正在拍攝，還忍不住對著鏡頭揮手。

影片曝光後引發國外網友一陣討論，許多人留言直呼太可怕，內向的人絕對不能坐這個位置，「每個人都在盯著我看，我不行欸」、「我如果坐在這位置，全程都會用毯子蓋住我的頭...哈哈」、「這好尷尬，我坐這位置會全程低頭」。