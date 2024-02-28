7歲兒學校惹禍！虎媽罰步行回家「下秒不慎輾過他」後續慘了

管教孩子也要適可而止和顧及安全吧！美國有母親不滿兒子在校闖禍，接送對方回家時居然要他下車，自行步行回家，不料中途兒子試圖抓住車門門柄上車時，卻將其拖行至車底，車後方右輪胎更輾過兒子。幸好送院後，醫生證實兒子只是擦傷，並無受嚴重傷害。事後警方以「嚴重虐童罪」拘捕母親並提告，現時她被禁止與兒子聯繫，並需繳交保釋金以獲釋。

綜合外國媒體報導，美國阿拉巴馬州（Alabama）27歲母親占士（Sarai Rachel James），於本月2月9日下午3時20分，駕車到位於波阿斯（Boaz）的學校接送7歲兒子放學。不過占士從校長口中得知，兒子早上因為闖禍被送至校長室，她當下怒火中燒，決定狠狠教訓兒子，接載兒子後在學校不遠處停車，並命令兒子下車，自行走路回家。

當時占士與兒子距離住處還有8個街口，但兒子未敢反抗，只能乖乖朝家方向走去。雖然占士一直駕車緊隨兒子，不過尾隨數個街口後，兒子趁她放慢車速之際，竟然試圖抓住車門門柄打開車門上車。

占士見狀立刻加速離開，這舉動卻導致兒子被拖行至車底，後方右輪胎更輾過兒子。男童事後被送往阿拉巴馬大學醫院（University of Alabama at Birmingham School of Medicine）。幸運的是，經診斷後證實兒子只是背部以及頭側有擦傷，沒有受到嚴重傷害。

當地警察局局長亞伯克朗比（Michael Abercrombie）表示，調查後雖然知道占士並非畜意傷害兒子，但指出若然對方沒有採用這種懲罰，意外亦不會發生，故控告對方「嚴重虐童罪」。占士目前被禁止與兒子聯繫，並需要繳交5萬美元（約157萬新台幣）保釋金以獲釋；而當時車內另1名53歲女子，則被控涉嫌「危害兒童福利」，需繳交500美元（約1萬5新台幣）保釋金。

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文章授權轉載自《香港01》