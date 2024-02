7歲兒學校惹禍！虎媽罰步行回家「下秒不慎輾過他」後續慘了

管教孩子也要適可而止和顧及安全吧!美國有母親不滿兒子在校闖禍,接送對方回家時居然要他下車,自行步行回家,不料中途兒子試圖抓住車門門柄上車時,卻將其拖行至車底,車後方右輪胎更輾過兒子。幸好送院後,醫生證實兒子只是擦傷,並無受嚴重傷害。事後警方以「嚴重虐童罪」拘捕母親並提告,現時她被禁止與兒子聯繫,並需繳交保釋金以獲釋。

綜合外國媒體報導,美國阿拉巴馬州(Alabama)27歲母親占士(Sarai Rachel James),於本月2月9日下午3時20分,駕車到位於波阿斯(Boaz)的學校接送7歲兒子放學。不過占士從校長口中得知,兒子早上因為闖禍被送至校長室,她當下怒火中燒,決定狠狠教訓兒子,接載兒子後在學校不遠處停車,並命令兒子下車,自行走路回家。

當時占士與兒子距離住處還有8個街口,但兒子未敢反抗,只能乖乖朝家方向走去。雖然占士一直駕車緊隨兒子,不過尾隨數個街口後,兒子趁她放慢車速之際,竟然試圖抓住車門門柄打開車門上車。

占士見狀立刻加速離開,這舉動卻導致兒子被拖行至車底,後方右輪胎更輾過兒子。男童事後被送往阿拉巴馬大學醫院(University of Alabama at Birmingham School of Medicine)。幸運的是,經診斷後證實兒子只是背部以及頭側有擦傷,沒有受到嚴重傷害。

當地警察局局長亞伯克朗比(Michael Abercrombie)表示,調查後雖然知道占士並非畜意傷害兒子,但指出若然對方沒有採用這種懲罰,意外亦不會發生,故控告對方「嚴重虐童罪」。占士目前被禁止與兒子聯繫,並需要繳交5萬美元(約157萬新台幣)保釋金以獲釋;而當時車內另1名53歲女子,則被控涉嫌「危害兒童福利」,需繳交500美元(約1萬5新台幣)保釋金。

