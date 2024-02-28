誇張！男女拉麵店激情擁吻、手部動作更狂 網友諷：等不及到飯店了

親熱也要看場合吧！日本社群媒體日前瘋傳1條短片，顯示有對男女顧客於拉麵店用餐時，居然無視其他客人以及店員，直接上演舌吻、摸屁股及胸部等激情戲碼，旁若無人的舉動最終引來店員出手制止。片段引來網友爆笑留言，「等不及到飯店了」、「我們趕緊前往飯店，開始第二輪比賽吧」。

綜合媒體報導，涉事片段最先由Twitter（現稱X）帳號「渋谷ニュース」分享，顯示2名男女正於東京涉谷區1間拉麵店用餐，卻突然上演激情劇碼。畫面可見，拍攝者當時從店外錄影，片中男子身穿淺藍色上衣並配以灰色外套，不停和身旁長髮白衣女子擁吻，雖然店內有客人亦有店員，但兩人完全無視懶理，女子之後被逼到往後退。

其後兩人愈演越烈，男子摟住女子腰部繼續擁吻，摸女子屁股及側胸部，女子亦將筷子放下與男子激吻。

日本涉谷1間拉麵店，有男女用餐時被拍到上演激情戲份。 圖／取自香港01

由於兩人旁若無人態度實在過於礙眼，拉麵店店員看不下去，從櫃檯後方直接拍拍男子右肩，示意對方停止令人尷尬行徑，可惜這對男女過於投入，男子近乎被拍肩6下才「如夢初醒」，影片至此結束。

片段曝光後，許多網友揶揄「不是來吃麵的」、「真頑皮」、「我們趕緊前往飯店，開始第二輪比賽吧」、「慾望太強了，等不及到飯店了，哈哈」。

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文章授權轉載自《香港01》