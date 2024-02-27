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泰15歲少年遭持槍惡霸圍毆 只因為「長太帥」…當地人揭心寒內幕

香港01／ 撰文：田中貴
穆永遇襲後昏迷3天才甦醒。（網上影片截圖）
穆永遇襲後昏迷3天才甦醒。（網上影片截圖）

「如果帥一種罪，我已經一錯再錯」，香港1個道地笑話竟然在泰國真人真事上演！1名15歲少年和朋友前往理髮店時，突然遭持槍青年團夥包圍要求打架，少年立即詢問原因，團夥聲稱忌妒其英俊外表，最後打到少年陷入昏迷，3天後才清醒過來，涉案團夥尚未落網。

當地居民大爆涉案團夥和其他同黨會攜帶刀槍來到當地生事，曾投擲炸彈和在學校門前開槍，而上個月有1名10多歲疑犯開槍射傷另1名受害者，但無人被捕，故希望警方盡快緝拿兇徒以遏止罪案。

案件發生在烏隆府（Udon Thani Province）班東縣其中1區，叫作Ban Nong Kanon Simma，遇襲15歲少年穆永（Mooyong）為人孝順，和祖母相依為命，平日更會幫手做家務。祖母得知男孫遇襲受傷，傷心得痛哭起來，目前在外地的親友得知消息者，同樣擔心不已。

本月11日，穆永向祖母索錢剪頭髮，並和4名朋友駕駛電動腳踏車前往理髮店，途中遇到4名12至16歲青少年，對方要求他們停車，並要求和他們打架，穆永立即詢問理由，對方聲稱忌妒穆永英俊外表。

由於團夥揮舞住2把槍，讓穆永投鼠忌器挨打，擔心一旦反擊，就會被對方射殺，其中1名16歲青年甚至打向穆永頸部，令他當場失去知覺，穆永朋友見狀立即駕駛電動腳踏車接載他前往醫院，但由於過程太過匆忙，朋友騎車時沒有留意到穆永被拖行，導致其腿部受傷，足足昏迷3天、即是本月14日情人節才回復知覺。穆永向當地傳媒交代來龍去脈，強調自己不認識涉案團夥，事前亦沒有和他們結怨。

朋友騎車送穆永往醫院，沒有留意到穆永正被拖行，導致其腿部同樣受傷。（網上影片截圖）
朋友騎車送穆永往醫院，沒有留意到穆永正被拖行，導致其腿部同樣受傷。（網上影片截圖）

當地居民表示，涉案團夥來自鄰近的沙功那空府（Sakon Nakhon Province）社區，和其他同黨攜帶刀槍來到當地惹事生非，曾投擲炸彈和在學校門前開槍，讓居民人心惶惶，同時透露穆永並非首名受害者，上個月有1名10多歲疑犯開槍射傷1名受害者，但無人被捕，案件亦沒有進展，敦促警方盡快對涉案團夥採取行動。

當地社區領袖詹克奧（Boonhome Jankhiao）表示，涉案團夥可能模仿沙繳府（Sa Kaeo Province）青年兇徒殺害1名泰國婦女行為，不時持槍攜刀駕駛多輛電動腳踏車，而且喜歡發起打架挑戰，認為如果青少年犯罪獲輕判，會鼓勵他們犯罪。

當地警方或行政部門暫未回應案件。

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文章授權轉載自《香港01》

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