僅此一家！北海道便利商店賣「現捏壽司」 網暴動：裡面有養魚嗎？

現在便利商店十分方便，無論是平常口渴了想買飲料，還是肚子餓了想吃東西，或是生活中各種日用品，幾乎都能在便利商店裡找得到。日本甚至還有便利商店，推出現做壽司的服務，讓人無時無刻，都能吃到新鮮的現做壽司。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「akari_rz」近來在北海道札幌旅遊，發現當地的便利商店「Seicomart」，不只有販售壽司品項，而且還標榜是店內現握，讓人感到十分驚奇。

這家有販售壽司的便利商店，是「Seicomart南八條店」。業者指出，這項服務始於2005年8月，而且只有南八條這家分店才有提供。其他店家雖然也能訂購壽司，不過都是工廠批發生產，想要在便利商店吃到現握壽司，就得到這家分店才行。

其他網友看到也紛紛驚呼「太強了什麼都有」、「感覺好像很好吃」、「只有北海道能提供新鮮的食材吧」、「員工也太辛苦」、「一般便利商店的壽司我就很愛了，看到這個開心到簡直要暈」、「根本是超市了吧」、「搞不好裡面還有養魚」、「愛死Seicomart了」、「可不可以也來東京開一家」。