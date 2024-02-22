30歲女靠減肥咖啡狂甩「20公斤」卻因副作用下場超慘：這輩子都要洗腎

愛美之心人人有，許多人會為了追求理想身材而減重，不過若是用錯方法，後果可能不堪設想。日前一名營養師在網上分享案例，指一位年紀30多歲的患者，因為服用了減重產品，造成腎臟衰竭，最後面臨需終生洗腎的結果。

據馬來西亞《星洲網》報導，營養師嘉姬拉祖萊妮近日在社群平台X上分享，一位30多歲的患者自2022年開始，服用某標榜能減重的咖啡產品，體重也成功下降了10至20公斤。

嘉姬拉表示，正因為效果顯著，該病患便忽略了減肥產品所帶來的風險。在2年後，患者身上開始出現副作用，她也因為身體不適而到醫院就診，卻始終不願承認該減肥產品有問題，直到某次暈倒後被送進急診室，檢查後才得知自己的腎絲球過濾率（eGFR）每分鐘只剩下3ml、肌酸酐也嚴重超標，下半生都必須洗腎。

嘉姬拉表示，許多民眾其實清楚減重產品可能伴隨著風險，卻總是選擇忽略。她表示，很多減重產品雖獲衛生部的產品註冊，但並不表示獲得衛生部的認可。她提醒，自己雖不反對大家嘗試，但仍須謹記，服用後身體出現問題時，還是要向專家尋求專業建議。

嘉姬拉也鼓勵其他想要減重的人，有些減重方法其實是正確的，只是需要一點時間才能看出成效，請保持耐心。