義大利婦24年「塞枕頭」扮大肚17次 騙逾374萬元津貼 遭判囚1.5年

英媒2月19日稱，義大利一名50歲婦女被揭自2000年起假扮懷孕17次，每次她都將枕頭塞進上衣、模仿孕婦步伐，便成功騙取總值9.4萬英鎊（約374萬新台幣）生育津貼。當地法院判她入獄1年半。

英國《太陽報》19日稱，來自羅馬的約埃萊（Barbara Ioele）堅稱自己總共流產12次，並生下5名孩子，最小的剛在12月出生。警方則指她在過去9個月內一直被監視，可證實她是假扮懷孕。

報道引述義媒《晨報》（Il Mattino）稱，檢方指控約埃萊涉嫌欺詐，由羅馬一間診所竊取出生證明，並偽造其他文件。否認指控的約埃萊並未出庭。

美國奇聞怪事網站Oddity Central稱，約埃萊那位現年55歲伴侶對此完全知情，指自己2012年和對方展開關係時，已知她偽造證書，並帶到衛生部門。報導指，他被控為騙案同謀，為求減刑而指證女友。

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文章授權轉載自《香港01》