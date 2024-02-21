父親大談「差30歲戀情」 女兒因吃飯1習慣驚知「閨密變繼母」

愛情來了擋不住？國外一名20歲女子懷疑閨密與54歲父親關係不單純，但卻頻頻被敷衍，近期一場家庭聚餐，更讓她找到關鍵證據，質問閨密與父親的關係。閨密卻否認稱「就算我們之間真的有什麼，也不會對妳有所影響」，並指責原PO「瘋了」。然而網友們不買單，並鼓勵原PO相信自己的直覺。

據《鏡報》報導，國外一名20歲女子發文表示，過去6年來一直懷疑閨密蘇菲（Sophie）與54歲父親的關係發展到床上，直到近期掌握關鍵證據，才順利逼出蘇菲的正面回應。原PO指出，每當蘇菲來訪時，總能感受到他們兩人之間氣氛怪異，「我父親會找一些可笑的藉口離開家裡，而她總是面露尷尬」。

原PO接著提到與蘇菲最近一次的見面，她注意到對方的床頭櫃上有一個漂亮的手鐲，結果當她幾天後借用父親的購物平台帳號時，發現他在差不多的時期竟訂購了一個與蘇菲床頭櫃上一模一樣的手鐲。

第三個跡象，則是原PO父親某天突然取消家庭聚餐，於是她打給蘇菲詢問是否有空。沒想到通話途中，她聽見背景音響起艾爾頓·強的歌，跟她父親的手機鈴聲相同，而她哥哥當時就坐在她旁邊，正在打電話給父親。而蘇菲則回答「可能是房間音響故障了」。

最關鍵的證據是發生在近期的一場家庭聚餐上，當時由原PO父親訂餐，「我點了一道菜，我哥哥和他女友也點了，但我父親沒有等蘇菲說她想吃什麼，就幫她點好菜了，而她似乎沒有異樣」。原PO接著解釋，因為蘇菲是個非常挑食的人，而且沒有詢問別人的情況下為別人點菜有點粗魯，「這一切都太瘋狂了」。

原PO因此確定蘇菲與自己父親的關係非比尋常，並當場與父親對質，父親答道「我只是僥倖猜對」，蘇菲則看起來很緊張，一直要她「放下」，由於不想破壞眾人的心情，原PO最終沒有繼續追問。後來當她質問對方跟自己父親的關係，蘇菲否認，卻又不斷說「就算我們之間真的有什麼，也不會對妳有所影響，我仍然是妳最好的朋友，他仍會是妳的父親」，並指責原PO「瘋了」。

對此，許多網友認為原PO的懷疑非常合理，並指出蘇菲「就算我們之間真的有什麼」一句話其實就是變相的承認，「請相信妳的直覺！」也有人建議原PO與父親談一談，但也有不少網友推測，原PO父親第一次見到蘇菲時，她還不到最低合法性行為年齡，可能是原PO父親好色出手，因此蘇菲也有可能是無辜的。