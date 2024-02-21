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「一年八班秦朗」你的中文作業掉在法國廁所…美女網紅尋物主片瘋傳

香港01／ 撰文：喬納森
「貓一杯」好奇地翻看這些作業，發現物主是「一年八班秦朗」，於是在網上發布影片尋人。（影片截圖）
「貓一杯」好奇地翻看這些作業，發現物主是「一年八班秦朗」，於是在網上發布影片尋人。（影片截圖）

這是學生不想做功課放大絕嗎？大陸旅法美女網紅「貓一杯」早前走在法國街頭，突然有當地人向她遞上2本中文寒假作業。網紅覺得莫名其妙，一問之下，原來作業被遺留在廁所內，該法國人遂將它交給網紅代為尋找物主。

「貓一杯」好奇翻看一下作業，發現竟是「一筆未寫」全新題目，她於是試做，可是發現許多部份都艱澀困難，最後在網上發布影片尋找物主「一年八班秦朗」，令秦同學因此成為熱搜。影片隨即被瘋傳，不少網友覺得事件好搞笑，有人笑言「現在小孩心機太深…特別把作業帶到國外丟不見」。

美女往紅「貓一杯」。（影片截圖）
美女往紅「貓一杯」。（影片截圖）

大陸旅法美女網紅「貓一杯」早前在微博發布影片，指自己在巴黎街頭遇到奇事，有當地人向她遞來1份中文寒假作業。她覺得莫名其妙，一問之下，原來作業被遺留在廁所內，該法國人遂將作業交給她，希望代為尋找物主。

網紅試做功課，發現許多部份都艱澀困難，直呼「一道小學題這麼複雜嗎？」。（影片截圖）
網紅試做功課，發現許多部份都艱澀困難，直呼「一道小學題這麼複雜嗎？」。（影片截圖）

「貓一杯」好奇地翻看這些作業，發現物主是「一年八班秦朗」，於是在網上發布影片尋找物主，她後來打開作業發現「一筆未寫」全新的，她心中明白發生何事，笑言「你不要怪我，不是姐姐不幫你，是那個法國人讓我還給你的」。網紅又試著寫作業，可是發現許多部份都艱澀困難，直呼「一道小學題這麼複雜嗎？」

影片隨即被在網上瘋傳，「一年八班秦朗」因而成為熱搜，事件引來不少網友留言，有人覺得好搞笑，「現在小孩心機太深…特別把作業帶到國外丟不見，也讓老師沒理由要他交回」、「人家特別跑去法國丟了，你幫忙找回來，太不厚道了！」、「敲碗想看寒假作業是否有後續哈哈」。有網友讚網紅「還幫人家寫作業，真是個大好人。」不過有人突破盲腸，「寫完是一回事，寫得對不對又是另外一回事！」。

延伸閱讀：

人妻撐環保重用利市封　奶奶嘲為慳錢好肉酸 　網民1句突破盲點

年終大減給父母利市縮水　母親即轟︰當乞丐？　打工仔往後咁做…

文章授權轉載自《香港01》

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