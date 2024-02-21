美國男子樂透中107億 樂瘋兌獎卻拿不到錢遭回「測試版不算」

人人都想中樂透，若有一天能中樂透，想必會欣喜若狂。不過日前有位在美國華盛頓的男子奇克斯（John Cheeks），他購買了威力球（Powerball）彩券來賭運氣，結果發現自己中了3.4億美元（約等於新台幣106.5億元），他開心地去兌獎，沒想到業者告訴他「網站公佈的號碼只是『測試』版本，不是真正的頭獎號碼」，讓他氣炸找律師提告。

根據《今日美國》與《BBC報導》，奇克斯在1月6日購買了彩券，他選擇了號碼「07、15、23、32、40」，威力球數字選擇「2」，隔天他趁空閒時間核對是否中獎時，他發現自己的號碼就是公佈的獎項號碼，讓他直呼「簡直不敢相信我的眼睛，我關掉筆電、拔掉電源，再重新開機，號碼還是出現在網站上，跟我的彩券一樣」，但1月10日網站上撤下號碼。

當奇克斯去兌獎時，業者告知「你的彩券沒有中獎，可以直接扔進垃圾桶了」，他反而是拍照並找律師提告，他提告業者違約、疏忽、造成情緒困擾和詐欺，業者則在開庭時證實「我們不小心把一組測試號碼公布在網路上，但這組測試號碼其實在開獎前就公布過了，所以任何人都能夠知道這不是中獎號碼」，但奇克斯的律師則表示，業者既然公佈了號碼，就要對此負責，奇克斯有權利獲得獎金，或者因為業者的重大疏失而獲得賠償。

樂透的機率比被閃電擊中的機率還低，中樂透的機率為2.922億分之一，而根據美國氣象局的資料顯示，被閃電擊中的機率是122萬分之一。