差56歲嬤孫戀！8旬富婆倒追24歲「鮮肉運匠」 全因對方1暖舉

真愛不分年齡！坦桑尼亞1名80歲有錢寡婦有日登上收費電單車，離開時沒有為意遺下1袋現金，總值600萬坦桑尼亞先令（約7萬8千多元新台幣），甚至翌日展開為期3個月旅行，24歲鐵騎士等足3個月，最終親自還錢，一分錢都沒有少，令富婆感動不已。富婆主動追求男方，最終成為情侶，雙方家人雖然同感驚訝，但無阻1對情侶熱戀。

80歲富婆托馬斯（Catherine Thomas）和亡夫育有5名子女，年齡介乎35至43歲，至於其24歲男友喬治（George）在坦噶的鄉村長大，大約4年前輟學前往三蘭港（Dar Es Salaam）謀生，駕駛電單車接載乘客和運送貨物，原本2人沒有交集，但一絲紅線牽姻緣。

有一日正下大雨，托馬斯從銀行提取600萬坦桑尼亞先令現金，並且登上喬治駕駛的電單車，喬治將她安全送抵住所，然後離開。喬治回家後見到電單車有1個手袋，當時不知道袋內有大量現金，但知道是托馬斯遺下，因太大雨未能即時趕過去，托馬斯根本沒有為意自己跌錢，翌日依照計劃前往旅行，為期3個月。

喬治當時不知道托馬斯不在家，於是翌日抵達對方住所，當然食閉門羹。他打開手袋查看，發現有大量現金，頓時陷入拾遺不報抑或路不拾遺的兩難情況，最終決定無止境等待，等了3個月，面對面將錢還給托馬斯。

托馬斯得悉喬治的舉動後感動不已，認為是次事件足以證明喬治的忠誠，「當時我需要被愛」。她因而倒追男方，喬治坦言花了一段時間來考慮，最終答應交往，明白會引來閒言閒語，包括為錢出賣青春，但認為「只要我們開心就夠了」。

當托馬斯將喬治介紹給子女時，他們都對喬治這段嬤孫戀感到驚訝，喬治家人只能無奈接受，認為他們的「戀愛混入幾分瘋狂」，但喬治朋友兼前行家反而支持這段戀情，覺得「起碼喬治的生活質素得到提升」。

托馬斯和喬治接受訪問期間，表現親暱，喬治扶起托馬斯協助起身，喬治亦躺在托馬斯大腿上休息，2人不時購物，喬治身穿Dior名牌上衣。

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文章授權轉載自《香港01》