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恐怖情人節！ 狠夫殺妻再斬首 提斷頭遊街畫面瘋傳

香港01／ 撰文：布萊恩
印度40歲男子於情人節當日殺死妻子並斬首，隨後提著鮮血淋漓的妻子頭顱在公車站四處遊蕩「示眾」。（網上圖片）
印度40歲男子於情人節當日殺死妻子並斬首，隨後提著鮮血淋漓的妻子頭顱在公車站四處遊蕩「示眾」。（網上圖片）

血腥情人節？印度發生恐怖殺妻案！1名40歲男子於情人節（2月14日）當日殺死妻子並斬首，然後竟提著鮮血淋漓的妻子頭顱在公車站四處遊蕩「示眾」，又不斷對路過民眾咆哮。驚駭場面被拍下廣傳，男子事後被警方拘留，道出失常內情。

綜合當地媒體報導，事發上星期三（2月14日）情人節，印度西孟加拉邦40歲男子古塔姆（Goutam Guchhait）殺死妻子並斬首分屍，隨後一手持鐮刀，一手提著鮮血淋漓的妻子頭顱在公車站遊蕩「示眾」，不斷對路過民眾咆哮，恐怖畫面被路人拍下在網上瘋傳。

從網上流傳相片見到，穿著破爛白色背心的古塔姆，提起妻子頭顱對著鏡頭，嘴巴微張，似在申訴。另1張相則見到滿身鮮血的古塔姆坐在路邊長椅，把妻子頭顱放在旁邊，手上仍持着鐮刀，露出兇狠表情盯着鏡頭。

事發1個小時後，警察來到現場拘捕古塔姆，指古塔姆因家庭問題殺害妻子再斬首遊街示眾。目前古塔姆被拘留，警方已帶古塔姆父母到警察局協助調查。

據報，古塔姆父母指，古塔姆3年前，即2021年曾因跳入加爾各答阿里波爾動物園獅子圍欄，隨後遭獅子攻擊重傷，此後就變得精神不穩定。不過，警方暫未確認古塔姆是否有精神問題。

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文章授權轉載自《香港01》

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