親媽煞到女婿！瘋狂行徑曝光 「帶球嫁親家公」硬逼女兒離婚

國外有名女網友長期與母親關係緊張，母親在之後甚至喜歡上女兒的男友，強逼兩人分手。更誇張的是，在女網友結婚後，母親竟和親家公發生關係，並以「亂倫」的名義要求他們離婚。

女網友在Reddit發文稱，父親在她小時候因為忍受不了母親經常出軌和家暴，而決定另組家庭，她也在16歲時選擇和父親一起生活。原PO表示，媽媽過去常逼迫她和男友分手，並強調自己更適合對方，甚至還罵她「又胖又醜」，因此原PO不願和母親來往。

當發現原PO懷上雙胞胎後，母親向她保證會改過自新，並開始接受精神治療與諮詢，希望兩人能和解。不料，在原PO懷孕7個月時，母親竟在寶寶派對上向「準女婿」告白，強調「若你們不分手，我也可以收養孩子，假裝是雙胞胎的媽媽」，讓原PO非常錯愕。

後來原PO再次與母親斷絕聯繫，雖然對方曾主動示好，但她仍無法輕易接受。不過就在原PO和男友在海外結婚，度蜜月回來後，母親卻突然宣布「自己懷孕且訂婚了」，對象則是她的公公，並直指「你們（原PO夫妻）現在是兄妹，不該生孩子，這是亂倫」，要求兩人離婚，不然將報警。

原PO透露，她和老公正計畫搬到國外，逃離母親瘋狂的一切。貼文一出，許多網友也支持原PO的決定，「直接遠離妳母親，妳才會快樂」、「妳需要盡可能的離妳媽媽遠一點」、「切斷所有聯繫，不要再給妳母親任何機會了」。