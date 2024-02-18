快訊

泰勒絲巡演再傳憾事！16歲歌迷赴會遇車禍慘死 10歲妹妹命危

新國會十大聲量王！在野黨碾壓執政黨 韓國瑜一枝獨秀、綠委僅2人入榜

營養不夠也可能導致落髮 專家推4種抗發炎食物助促進頭髮生長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親媽煞到女婿！瘋狂行徑曝光 「帶球嫁親家公」硬逼女兒離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名女網友的母親愛上女婿，在女兒結婚後竟和親家公發生關係，並以「亂倫」的名義要求兩人離婚。示意圖／ingimage
國外一名女網友的母親愛上女婿，在女兒結婚後竟和親家公發生關係，並以「亂倫」的名義要求兩人離婚。示意圖／ingimage

國外有名女網友長期與母親關係緊張，母親在之後甚至喜歡上女兒的男友，強逼兩人分手。更誇張的是，在女網友結婚後，母親竟和親家公發生關係，並以「亂倫」的名義要求他們離婚。

女網友在Reddit發文稱，父親在她小時候因為忍受不了母親經常出軌和家暴，而決定另組家庭，她也在16歲時選擇和父親一起生活。原PO表示，媽媽過去常逼迫她和男友分手，並強調自己更適合對方，甚至還罵她「又胖又醜」，因此原PO不願和母親來往。

當發現原PO懷上雙胞胎後，母親向她保證會改過自新，並開始接受精神治療與諮詢，希望兩人能和解。不料，在原PO懷孕7個月時，母親竟在寶寶派對上向「準女婿」告白，強調「若你們不分手，我也可以收養孩子，假裝是雙胞胎的媽媽」，讓原PO非常錯愕。

後來原PO再次與母親斷絕聯繫，雖然對方曾主動示好，但她仍無法輕易接受。不過就在原PO和男友在海外結婚，度蜜月回來後，母親卻突然宣布「自己懷孕且訂婚了」，對象則是她的公公，並直指「你們（原PO夫妻）現在是兄妹，不該生孩子，這是亂倫」，要求兩人離婚，不然將報警。

原PO透露，她和老公正計畫搬到國外，逃離母親瘋狂的一切。貼文一出，許多網友也支持原PO的決定，「直接遠離妳母親，妳才會快樂」、「妳需要盡可能的離妳媽媽遠一點」、「切斷所有聯繫，不要再給妳母親任何機會了」。

Reddit 懷孕 結婚

延伸閱讀

吵到睡不著！咚咚聲連響3小時 她衝樓上驚見「烏龜在交配」

為弟弟準備新婚房 他被逼「搬去住倉庫」！母：你要體諒

夫妻年收250萬！他急問先買房還是生小孩？網一面倒給這建議

他玩刮刮樂以為摃龜！拿給店員竟逆轉「爽中200萬+賓士」 隱藏規則曝光

相關新聞

親媽煞到女婿！瘋狂行徑曝光 「帶球嫁親家公」硬逼女兒離婚

國外有名女網友長期與母親關係緊張，母親在之後甚至喜歡上女兒的男友，強逼兩人分手。更誇張的是，在女網友結婚後，母親竟和親家公發生關係，並以「亂倫」的名義要求他們離婚。

毛小孩也要吃高檔餐 量身打造食品正夯

「你家毛小孩犬種、體型為何？」「有對什麼食物過敏嗎？」進入鮮食狗食網站Tuggs後，就會詢問飼主一系列問題，以客製化寵物的餐點。 隨著寵物飼養風氣日漸興盛，美國有超過66%的家庭飼養寵物，願意砸重本

一度擔心電話詐騙？男接了陌生來電…爽中8千萬豪宅+4百萬現金

電話詐騙盛行的世代，許多人都不會接聽陌生來電，但1個決定可能改寫命運！英國1名飛機工程師與妹妹合資購買了豪宅抽獎，但參與多時但一直未有中獎，早前終被抽中1棟價值200多萬英鎊（約8,000萬新台幣）的豪宅，另加10萬英鎊（約400萬元新台幣）現金。當有陌生號碼來電通知中獎時，男子一度以為是電話詐騙而不想接聽，幸而他當時決定接聽電話，否則白白錯過這份巨獎。

日本京都「天橋立」男彎腰賞景…竟遭同事推落15公尺深山谷！影片曝

一名男子2月15日在日本京都宮津市的天橋立傘松公園以倒頭彎腰的姿態觀賞「日本三景」之一的「天橋立」美景時，遭同事推了一下，導致他跌落15公尺深的山谷。他全身多處創傷，幸沒有生命危險。

她走進男友家浴室 竟撞見男友媽幫成年兒子洗澎澎

美國一名女子近期在網路上分享自己戀愛時的奇特經歷，某天她到男友家拜訪，卻發現家中都沒人，她試著打招呼後聽見男友媽媽回應「我們在浴室」，到浴室一看卻看到男友媽在替已經成年的男友洗澡，讓她看傻了眼。

老翁勃起障礙「塞3顆電池進尿道」 害陰莖燒傷壞死切除尿道

男性年紀增長，性功能可能會出現障礙。澳洲一名73歲的老翁患有勃起障礙，他自行以3顆寬1.3公分的鈕扣電池塞進尿道中，電池卡在體內，因此釋放腐蝕性液體，進而導致陰莖大規模燒傷，他的下體異常疼痛、無法排尿，就醫才發現陰莖內部嚴重壞死，只能切除部分尿道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。