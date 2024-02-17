一度擔心電話詐騙？男接了陌生來電…爽中8千萬豪宅+4百萬現金

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香港01／ 撰文：喬納森
威廉斯與妹妹一直有合資買Omaze百萬英鎊豪宅樂透（Million Pound House Draw），去年底他幸運地抽到1棟位於德文郡價值200多萬英鎊的豪宅。（網上圖片）
威廉斯與妹妹一直有合資買Omaze百萬英鎊豪宅樂透（Million Pound House Draw），去年底他幸運地抽到1棟位於德文郡價值200多萬英鎊的豪宅。（網上圖片）

電話詐騙盛行的世代，許多人都不會接聽陌生來電，但1個決定可能改寫命運！英國1名飛機工程師與妹妹合資購買了豪宅抽獎，但參與多時但一直沒有中獎，早前終被抽中1棟價值200多萬英鎊（約8,000萬新台幣）的豪宅，另加10萬英鎊（約400萬元新台幣）現金。當有陌生號碼來電通知中獎時，男子一度以為是電話詐騙而不想接聽，幸而他當時決定接聽電話，否則白白錯過這份大獎。

綜合外媒報導，41歲飛機工程師威廉斯 (Simon Williams)，育有11歲及13歲女兒，一家人住在薩塞克斯（Sussex） 的3房住所。威廉斯與妹妹一直合夥買Omaze百萬英鎊豪宅樂透（Million Pound House Draw），只是一直不曾中獎，威廉斯表示十分羨慕其他幸運得獎者，沒想到去年底，他也終於成為其中一份子，幸運地抽到1棟位於德文郡，價值200多萬英鎊（約8,000萬新台幣）的豪宅，加上10萬英鎊（約400萬元新台幣）現金。

威廉斯回憶中獎當天的情況，他表示：「當時我正在工作，有陌生電話號碼打來，因為常接到十分騷擾的電話騙案，本來不想理會，但我很慶幸最後決定接電話！」，否則就與百萬豪宅擦身而過。

威廉斯憶起小時父親常帶著他到新屋所在的德文郡度假，威廉斯十分期待與女兒來新屋，並希望招待親友來歡聚，但他未決定會否搬入來長住，但肯定是度假的好去處。

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文章授權轉載自《香港01》

樂透 詐騙 豪宅

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