老翁勃起障礙「塞3顆電池進尿道」 害陰莖燒傷壞死切除尿道
男性年紀增長，性功能可能會出現障礙。澳洲一名73歲的老翁患有勃起障礙，他自行以3顆寬1.3公分的鈕扣電池塞進尿道中，電池卡在體內，因此釋放腐蝕性液體，進而導致陰莖大規模燒傷，他的下體異常疼痛、無法排尿，就醫才發現陰莖內部嚴重壞死，只能切除部分尿道。
根據《每日郵報》報導，醫學期刊《泌尿科病例報告》指出，澳洲墨爾本一名老翁陰莖疼痛、無法正常排尿，他至西方健康足斯克雷醫院就醫，並表示自己為了克服勃起障礙與追求刺激，自行將3顆寬1.3公分的鈕扣電池塞進尿道中。
老翁表示，過去曾多次將物品塞入尿道，取出都沒有困難，本次卻在塞入後24小時內出現下體疼痛，醫師嘗試使用醫療鉗等工具，試圖取出尿道內的3顆電池，卻因為老翁太過疼痛被迫放棄，最終全身麻醉，才成功取出電池。
醫師表示，他們利用醫療鉗取出電池時，一度導致電池越卡越深處，電池卡在身體內部時，釋放腐蝕性液體，導致老翁尿道口被灼傷染黑，甚至嚴重壞死，電池被取出時，每顆電池上都有黑色焦油狀物質，老翁尿道也大範圍燒傷。
老翁服用兩週的抗生素，術後三天出院，但是他在十天後又回到醫院就醫，並表示自己的陰莖腫脹、尿道有分泌物，醫師進行第二次手術，切開陰莖後流出大量膿液，才發現陰莖有一段約8公分組織壞死，因此只好切除壞死組織與部分連接的尿道。
醫師建議老翁不要進行全面的陰莖重建手術，目前他還需要九個月的恢復時間，期刊指出，醫師認為「這是首起涉及電池的尿道切除案例」，並強調，電池插入人體內極度有害，不應輕易嘗試。
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